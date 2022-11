UBND tỉnh Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam ký kết Chương trình hợp tác truyền thông giai đoạn 2022 - 2025

Dự chương trình, về phía Đài Truyền hình Việt Nam có đồng chí Lê Ngọc Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc và lãnh đạo các ban, trung tâm của Đài. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thái Thị An Chung - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, cùng lãnh đạo một số ban, sở, ngành liên quan.

Tại cuộc làm việc, đánh giá lại kết quả thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2020 - 2022 và ký kết Chương trình hợp tác truyền thông giai đoạn 2022 - 2025, lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam và tỉnh Nghệ An đều khẳng định, sự phối hợp giữa hai bên đã đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nổi bật là phối hợp tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An; phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu, hỗ trợ nhân lực cùng tham gia tác nghiệp, cung cấp tư liệu sản xuất các phim tài liệu, phóng sự đặc sắc như: Nghệ An - Tầm nhìn dài hạn; Khám phá - Địa di sản Tây Nghệ An; Cổng trời Mường Lống; Rừng săng lẻ; Anh Sơn - Cửa ngõ miền Tây xứ Nghệ…

Trên các kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam và Báo điện tử vtv.vn đã dành nhiều chương trình tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An như: kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn; triển khai thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX…

Các nội dung, hoạt động tuyên truyền của Đài Truyền hình Việt Nam về tỉnh Nghệ An có chất lượng tốt và sức lan tỏa sâu rộng tới đông đảo khán giả trong và ngoài nước.

Tại Lễ ký kết, lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam và tỉnh Nghệ An đã thảo luận, định hướng các nội dung hợp tác. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đánh giá, VTV đã thông tin chính thống, chính xác, kịp thời về tình hình trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trân trọng cảm ơn Đài Truyền hình Việt Nam luôn dành cho Nghệ An sự quan tâm đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Đài tiếp tục quan tâm thông tin, truyền thông về Nghệ An với các nội dung như: đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về Nghệ An, triển khai Nghị quyết 36 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù cho Nghệ An; thực hiện, triển khai Quy hoạch phát triển tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đặc biệt sắp tới đây là kỷ niệm 250 năm sinh, 200 năm mất của Nữ sĩ Hồ Xuân Hương (1772 - 1822).

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thống nhất cao và đề nghị hai bên thực hiện việc tổ chức sơ kết hàng năm; đồng thời, xem xét hỗ trợ những vấn đề kỹ thuật về chuyên môn, nhất là hỗ trợ chuyển đổi số tại Đài PT-TH Nghệ An.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý thông tin một số nét nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An trong những năm qua, nhất là từ đầu năm 2022 đến nay; qua đó trân trọng sự quan tâm, giúp đỡ sát sao của Trung ương, trong đó có Đài Truyền hình Việt Nam về công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá về tỉnh.

Đánh giá cao mối quan hệ hợp tác rất hiệu quả giữa tỉnh Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị hai bên sẽ tiếp tục thực hiện mối quan hệ hợp tác tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Trong đó, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn VTV tăng cường thêm thời lượng về Nghệ An trên các kênh sóng của Đài trên các lĩnh vực, đồng thời, đối với các vấn đề nhạy cảm, phức tạp, mong muốn Đài Truyền hình Việt Nam vào cuộc kịp thời nhằm phản ánh thông tin chính thống, đúng bản chất vấn đề, định hướng dư luận; tiếp tục quan tâm hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng về con người, nguồn lực, trang thiết bị, phương tiện, quá trình chuyển đổi số cho Đài PT-TH Nghệ An; hỗ trợ công tác truyền dẫn, thiết bị đầu cuối để mở rộng phủ sóng truyền hình đến đồng bào các dân tộc trên địa bàn 11 huyện, thị miền Tây Nghệ An.

Phát biểu tại lễ ký kết, khẳng định với vai trò là một trong những cơ quan truyền thông chủ lực của Đảng, Nhà nước, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Lê Ngọc Quang cam kết Đài sẽ làm hết trách nhiệm, tiếp tục phối hợp với tỉnh Nghệ An trong các thông tin, truyền thông trên các kênh sóng và nền tảng số toàn diện trên các lĩnh vực như: Xây dựng chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, triển khai thực hiện các mục tiêu, giải pháp kinh tế - xã hội, tăng cường quảng bá thông tin về văn hóa, du lịch, danh lam thắng cảnh về Nghệ An; nhất là những đề tài, lĩnh vực đặc biệt, đặc thù, cách làm hay, mô hình mới trên địa bàn tỉnh.

Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam giao các đơn vị của Đài thường xuyên sơ kết, tổng kết, đánh giá công tác phối hợp với các đơn vị ở Nghệ An; cũng như VTV sẽ hỗ trợ tối đa cho Đài PT-TH Nghệ An, trong đó sẽ rà soát việc truyền dẫn, phát sóng truyền hình ở khu vực miền Tây Nghệ An để có giải pháp cụ thể.

Dưới sự chứng kiến của lãnh đạo hai bên, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Lê Ngọc Quang và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã ký kết Chương trình hợp tác truyền thông giữa UBND tỉnh Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam giai đoạn 2022 - 2025.

Theo đó, tỉnh Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác, đầy đủ, toàn diện về các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và các thông tin về tình hình công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động đối ngoại, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh Nghệ An tới đông đảo công chúng.

Cùng với đó, giới thiệu sâu rộng qua các kênh sóng và nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam về lịch sử, văn hóa xứ Nghệ; về các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, cũng như thu hút đầu tư, phát triển miền Tây Nghệ An, xây dựng nông thôn mới; quảng bá phát triển văn hóa, du lịch, các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư ở Nghệ An.

Hai bên tiếp tục phối hợp tuyên truyền các hoạt động, sự kiện lớn được tổ chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nhất là các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trên địa bàn tỉnh từ nay đến năm 2025.

Tỉnh Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam cũng phối hợp để nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng nội dung chương trình và khả năng cộng tác của Đài PT-TH Nghệ An với các đơn vị thuộc Đài Truyền hình Việt Nam; đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số truyền hình.