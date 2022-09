UBND tỉnh tặng thưởng 300 triệu đồng cho đội bóng U9 Sông Lam Nghệ An

(Baonghean.vn) -Tối 1/9, Sở Văn hóa và Thể thao, Công ty cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An cùng đông đảo người hâm mộ xứ Nghệ đã tổ chức đón và trao thưởng cho U9 Sông Lam Nghệ An - đội bóng vừa giành chức Vô địch giải Bóng đá U9 toàn quốc năm 2022.

Tại Giải Bóng đá U9 Quốc gia 2021 (tổ chức đầu năm 2022) Sông Lam Nghệ An đã giành chức vô địch. Bước sang mùa giải lần thứ 2 này, 16 đội bóng chia thành 4 bảng đấu, thi đấu vòng tròn một lượt, tính điểm và chọn ra 2 đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng vào thi đấu tứ kết.

U9 Sông Lam Nghệ An nằm cùng bảng với các đội Luxury Hạ Long, Đắk Lắk và Hải Phòng. Các cầu thủ nhí Nghệ An dễ dàng vượt qua vòng bảng với vị trí thứ nhất. Ở các vòng tứ kết, bán kết, chung kết, thầy trò huấn luyện viên Lê Kỳ Đại đều giành chiến thắng lần lượt với các tỷ số 12-1, 5-1, 5-0.

Kết quả đó giúp U9 Sông Lam Nghệ An lần thứ 2 đoạt chức vô địch Giải Bóng đá U9 quốc gia đầy thuyết phục.

Thống kê từ đầu giải, U9 Sông Lam Nghệ An giành toàn thắng, ghi được tổng cộng 46 bàn và chỉ để thủng lưới 3 bàn.

Ngoài cúp Vàng, U9 Sông Lam Nghệ An cũng thâu tóm các danh hiệu cá nhân: Vua phá lưới: Võ Đức Anh (11 bàn); Thủ môn xuất sắc nhất: Nguyễn Thành Đạt; Cầu thủ xuất sắc nhất: Cao Huy Hoàng.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao chúc mừng thành tích vô cùng xuất sắc mà ban huấn luyện và các cầu thủ nhí U9 Sông Lam Nghệ An đã đạt được.

Đồng chí nhấn mạnh: Dù các cầu thủ ở độ tuổi nhỏ nhất thuộc Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An, nhưng đã sớm có ý thức chăm chỉ rèn luyện thể thao, đam mê mãnh liệt với trái bóng tròn, luôn học hỏi, thể hiện được ý chí vươn lên.

Ngoài việc giành được chức vô địch, các giải cá nhân còn là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của các cầu thủ, mà còn đối với tỉnh nhà. Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao mong trong thời gian tới tập thể U9 Sông Lam Nghệ An tiếp tục rèn luyện để đạt được những thành công hơn nữa.

Để có được thành tích xuất sắc này, ngành Thể thao Nghệ An phối hợp với Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An xây dựng chiến lược để phát triển các vệ tinh bóng đá trên khắp toàn tỉnh. Các khâu tuyển chọn, tập luyện, sinh hoạt của các cầu thủ đều được triển khai bài bản, khoa học, góp phần tạo nên những thành công như ngày hôm nay.

Đồng chí Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao cũng khẳng định: Thời gian tới, Sở Văn hoá và Thể thao sẽ tiếp tục đồng hành cùng Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An để tạo mọi điều kiện cho bóng đá trẻ tỉnh nhà phát triển hơn nữa, xứng đáng với truyền thống đã được gây dựng từ nhiều thế hệ.

Tại buổi lễ, UBND tỉnh Nghệ An tặng thưởng 300 triệu đồng cho đội bóng vô địch U9 Sông Lam Nghệ An; Chủ tịch Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An tặng 50 triệu cho U9 Sông Lam Nghệ An.