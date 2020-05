Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận hỗ trợ lương thực cho người dân gặp khó khăn

Sáng 12/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức Lễ tiếp nhận ủng hộ gạo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 của các công ty thành viên Tập đoàn Wilmar CLV.



Tại buổi lễ, Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận 10 tấn gạo và 2.000 lít dầu ăn của Wilmar CLV - Tập đoàn sở hữu thương hiệu Neptune, Meizan trị giá 260 triệu đồng

Quang cảnh buổi tiếp nhận. Ảnh: Thanh Lê Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lê Văn Ngọc cảm ơn việc làm ý nghĩa của Tập đoàn Wilmar CLV hướng về cộng đồng, chung tay cùng địa phương hỗ trợ những người dân gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.



Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thông tin, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và cách ly bắt buộc theo quy định với hơn 9.200 trường hợp tại 28 điểm cách ly tập trung ở các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã ra lời kêu gọi "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19". Và Nghệ An đứng thứ 3 của cả nước (sau TP Hồ Chí Minh và Hà Nội) về số tiền quyên góp hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19.

Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận hỗ trợ gạo và dầu ăn của Tập đoàn Wilmar CLV. Ảnh: Thanh Lê Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, rất nhiều người dân gặp khó khăn do mất việc làm, không có thu nhập. Vì vậy, song song với việc kêu gọi các tổ chức, đơn vị, cá nhân hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh kêu gọi các tổ chức, cá nhân hảo tâm quyên góp hỗ trợ bằng lương thực cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.