V-League: Không chỉ chuyện của Tiến Linh

(Baonghean.vn) - Tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công văn số 3916/UBND-NN, ngày 22/5/2023 về việc tập trung phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào địa bàn tỉnh.

(Baonghean.vn) - Liên quan vụ phá rừng tại Tiểu khu 366C, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã khởi tố 3 bị can về tội "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản".