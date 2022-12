Vai trò của ‘chiến binh’ Phạm Xuân Mạnh tại Sông Lam Nghệ An

(Baonghean.vn) - Khép lại mùa giải 2022, mọi sự chú ý đổ dồn về khoảng trống mà Phan Văn Đức sẽ để lại. Tuy nhiên, những thống kê về chuyên môn khác chỉ ra rằng Phạm Xuân Mạnh mới là gương mặt không thể thiếu của Sông Lam Nghệ An lúc này.

Năm 2022 là một năm đầy khó khăn với Sông Lam Nghệ An bởi ngoại binh của đội bóng xứ Nghệ không được như sự kỳ vọng. Trên hàng công, Michael Olaha chưa thể phát huy hết khả năng của mình cho mặt trận tấn công khi anh chỉ có được 6 đường kiến tạo, 3 bàn thắng trong các trận thắng TP. Hồ Chí Minh trên sân nhà, thua 1-2 Câu lạc bộ Hà Nội trên sân Hàng Đẫy và trận thắng Hoàng Anh Gia Lai tại sân Pleiku.

Ngoại binh Oseni có được 6 bàn thắng trong 6 trận đấu nhưng chỉ có 02 trong số các trận đấu đó, Sông Lam Nghệ An giành trọn 3 điểm trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Becamex Bình Dương. Còn lại là những trận hòa trước Sài Gòn, thua SHB Đà Nẵng trên sân khách, hòa trên sân Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và thua Sài Gòn trên sân nhà.

Và cầu thủ nội bật nhất trên hàng công Sông Lam Nghệ An mùa giải vừa qua không ai khác ngoài Phan Văn Đức. Tiền vệ sinh năm 1996 dù không thi đấu ở vị trí cao nhất nhưng có được 7 bàn thắng và 3 kiến tạo thành bàn. Trên phương diện tấn công, Văn Đức đóng một vai trò quan trọng, nhưng nếu Sông Lam Nghệ An có một tiền đạo ngoại đủ chất lượng, khâu ghi bàn hoàn toàn có thể được giải quyết.

Các thống kê của phần mềm Instat chỉ ra rằng, cầu thủ có chỉ số cao nhất Sông Lam Nghệ An mùa giải vừa qua lần lượt là Trần Đình Hoàng (201 điểm), Quế Ngọc Hải (196 điểm), Phạm Xuân Mạnh (195 điểm). Trong khi Mark O’jong chấn thương, Mario Arques (432 phút) không đảm bảo thể lực thi đấu thì nơi tuyến giữa, Phạm Xuân Mạnh đã thực sự là một ông chủ nơi khu trung tuyến Sông Lam Nghệ An mùa giải 2022.

Tại V.League 2022, Xuân Mạnh đã thi đấu 2.140 phút, là cầu thủ có phút thi đấu nhiều nhất Sông Lam Nghệ An. Nếu không bị ốm ở trận đấu cuối gặp Nam Định, Xuân Mạnh đã ra sân thi đấu 24/24 trận. Và “23 trận siêu kinh điển” là lời thán phục của Quế Ngọc Hải dành cho đàn em của mình. Việc Huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng “vá” tuyến giữa khi ngoại binh Mark chấn thương thực sự là một quyết định đúng đắn khi cầu thủ quê Yên Thành đã làm rất tốt vai trò của mình.

Các thống kê về chuyền bóng đã chỉ ra rằng, Xuân Mạnh là cầu thủ tung ra nhiều đường chuyền nhất cho Sông Lam Nghệ An. Tổng cộng, Mạnh “Kalou” đã thực hiện 1122 đường chuyền và chính xác đến 84%. Khả năng chuyền bóng chính xác xếp thứ hai thuộc về Quế Ngọc Hải với tổng cộng 1058 đường chuyền, chính xác 85%.

Khả năng phòng ngự của Sông Lam Nghệ An mùa giải này còn được đánh giá cao ở những chỉ số tranh chấp. Cụ thể, Xuân Mạnh đứng đầu toàn đội với tổng cộng 196 pha tranh chấp phòng ngự. Ở khả năng tranh bóng, Xuân Mạnh cũng xếp đầu toàn đội với tổng cộng 73 pha tranh bóng, đạt tỷ lệ 52%. Và với sự xông xáo và đánh chặn tốt của mình, Xuân Mạnh cũng là cầu thủ bị đối phương phạm lỗi nhiều nhất đội với tổng cộng 50 lần bị phạm lỗi.

Ở khả năng đi bóng, Phan Văn Đức có tổng cộng 74 pha lừa bóng và thành công 53%, với Olaha là 73 pha lừa bóng, thành công 58 thì Xuân Mạnh cũng có khả năng lừa bóng thành công lên đến 78% với tổng cộng 63 pha qua người. Sự có mặt của Xuân Mạnh rõ ràng đã giúp cho những cầu thủ tấn công ở phía trên hạn chế tối đa tình trạng “đói bóng”.

Nếu nhắc đến Phạm Xuân Mạnh ở khả năng tấn công mà quên đi những tình huống lên tham gia đánh đầu phạt góc là một điều thiếu sót. Dù chỉ có 1 bàn thắng bằng đầu, nhưng cầu thủ sinh năm 1996 đã có đến 11 pha bật cao đánh đầu. Và sau những pha phạt góc như vậy, Xuân Mạnh đã có 7/10 pha dứt điểm trúng đích, 1 bàn thắng đến từ những pha dâng cao như vậy.

Vừa hỗ trợ phòng ngự, nhưng Xuân Mạnh đã có cho Sông Lam Nghệ An 3 bàn thắng, giúp đội nhà giành 2 chiến thắng quan trọng và 1 trận hòa. Để có được 3 bàn thắng này, anh đã tung ra tổng cộng 30 pha dứt điểm, đi trúng đích 37%. Chỉ số này chỉ kém Phan Văn Đức và Michael Olaha.

Mùa này, Sông Lam Nghệ An ghi được 29 bàn thắng, chủ yếu đến từ những pha phối hợp giữa Olaha – Văn Đức và Văn Đức – Xuân Mạnh. Tuy nhiên, cũng đã có 9 cầu thủ đã lập công cho Sông Lam Nghệ An mùa này. Phan Văn Đức là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Sông Lam Nghệ An, nhưng không có nghĩa rằng cách chơi và lối chơi của Sông Lam Nghệ An đang bị phụ thuộc vào một cầu thủ ngôi sao nơi hàng tấn công.

Bóng đá hiện đại ngày càng đòi hỏi các cầu thủ cần phải đa năng hơn. Phạm Xuân Mạnh là một trong số những cầu thủ như vậy và không chỉ từ những chỉ số thống kê, ai cũng hiểu rằng, tìm một cầu thủ ngoại để gánh vác trọng trách ghi bàn và tấn công thay cho Văn Đức tại Sông Lam Nghệ An không khó. Tuy nhiên để tìm được một cầu thủ lên công về thủ nhịp nhàng, gánh khu trung tuyến và luôn chơi nhiệt như Xuân Mạnh tại V.League không phải là điều dễ dàng.

Bước sang mùa giải 2023, với tầm quan trọng của Xuân Mạnh ngày càng được khẳng định, sự dìu dắt của những Quế Ngọc Hải, Trần Đình Hoàng nơi hàng phòng ngự và trưởng thành từng ngày của những cầu thủ trẻ Trần Đình Tiến, Đinh Xuân Tiến, Hồ Văn Cường, Trần Mạnh Quỳnh…, người hâm mộ xứ Nghệ hoàn toàn có thể yên tâm về lực lượng nội binh đội bóng xứ Nghệ mùa giải mới./.