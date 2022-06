Phạm Xuân Mạnh và những ký ức đầu đời tại Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tham gia Giải bóng đá TN - NĐ Cúp Báo Nghệ An là ký ức không thể quên trong đời cầu thủ của Phạm Xuân Mạnh.

Lần đầu xuống phố

Khi về Yên Thành hỏi người dân các làng trên, xóm dưới rằng, bạn yêu cầu thủ bóng đá nào nhất? Thì gần như chắc chắn sẽ nhận được một câu trả lời đó là Văn Đức và Xuân Mạnh. Hai ngôi sao này là niềm tự hào của người dân quê lúa. Bởi cả hai đã góp công lớn vào kỳ tích của U23 Việt Nam khi giành ngôi vị Á quân Vòng chung kết Giải Bóng đá U23 châu Á năm 2018. Cả hai cầu thủ ấy đều xuất thân trong những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Gia đình của Xuân Mạnh là một trong những hộ nghèo của vùng đất Minh Thành.

Cậu bé quê lúa sớm phải vất vả, lam lũ phụ giúp bố mẹ trong chuyện đồng áng. Nhưng chính tham gia lao động sản xuất từ nhỏ đã hình thành nên một Xuân Mạnh rắn rỏi, dẻo dai hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. Từ nhỏ Mạnh đã có niềm đam mê mãnh liệt với trái bóng tròn. Với những tố chất bẩm sinh cầu thủ sinh năm 1996 luôn là người nổi bật nhất khi tham gia vào đội bóng của thôn, xã.

“Có lẽ do lao động vất vả từ nhỏ, nên ngày đó tôi khoẻ hơn những bạn cùng trang lứa. Khi đá bóng tôi thường có lợi thế trong tranh chấp hay tỳ đè. Đây chính là điểm mạnh khiến cho tôi có thể đá bất cứ vị trí nào trên sân”: Mạnh kể lại.

Thấy được những tố chất vượt trội của cầu thủ sinh năm 1996, Ban huấn luyện Nhi đồng Yên Thành đã tuyển anh vào tham gia thi đấu Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An.

Mạnh nhớ lại: “Ngày đó được tham gia Cúp Báo Nghệ An không chỉ thấy tự hào với người thân, bạn bè, mà còn nghĩ sẽ được về Vinh để đi chơi. Bởi đó là lần đầu tiên tôi được xuống phố, khám phá những điều mới lạ. Cứ nghĩ đến đó là trong mình lại bồn chồn, háo hức. Trước đêm đi tôi đã không thể ngủ được, cứ mong trời sáng để lên đường”.

Xuân Mạnh cùng với Đội Nhi đồng Yên Thành tham gia Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An vào năm 2008. Dù Mạnh có thể chơi tốt ở nhiều vị trí, nhưng mùa giải năm đó Xuân Mạnh được Ban huấn luyện xếp chơi cao nhất trên hàng công. Vừa có sức mạnh, cùng với khả năng xử lý bóng thuần thục, Mạnh là nỗi ám ảnh của hàng thủ đối phương. Không phải là vua phá lưới của giải nhưng Xuân Mạnh lại đóng góp nhiều bàn thắng quan trọng giúp đội bóng nhí quê lúa vượt qua nhiều đối thủ mạnh.

“Trận đấu tôi nhớ nhất khi tham gia Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An đó là trận bán kết gặp Tân Kỳ. Trong trận đó tôi đã có được pha lập công quan trọng giúp Yên Thành giành vé vào chơi trận chung kết. Sau bàn thắng có rất nhiều cổ động viên đã đến tung hô, khen ngợi khiến tôi cảm thấy rất tự hào. Đó là cảm xúc vui sướng đầu tiên mà bóng đá đã mang đến cho tôi. Đó là ký ức không thể nào quên trong đời cầu thủ của mình” - Xuân Mạnh chia sẻ.

Dù sau đó Yên Thành không thể vô địch Cúp Báo Nghệ An năm đó, nhưng cá nhân Xuân Mạnh đã có một mùa giải để lại nhiều ấn tượng. Và thú vị hơn là cầu thủ quê lúa đã có nhiều trải nghiệm đáng nhớ khi lần đầu về với thành phố Vinh.

“Lần đầu xuống phố đập vào mắt mình toàn những điều mới lạ, khiến cho những đứa trẻ ở quê như chúng tôi thấy phấn khích và tò mò. Được đi Big C, được ăn kem mang đến cảm giác “cực khoái”. Nếu không tham gia Cúp Báo chắc chúng tôi sẽ không có được những trải nghiệm như vậy” - Xuân Mạnh nói.

Cũng sau khi giúp đội giành cúp Bạc, Xuân Mạnh đã được các tuyển trạch viên SLNA tuyển vào trung tâm đào tạo trẻ câu lạc bộ. Từ đây cánh cửa vào với bóng đá chuyên nghiệp đã rộng mở với cậu bé nghèo quê lúa.

Ngôi sao trong lòng người hâm mộ

Sinh ra ở vùng đất nghèo đã rèn giũa cho Xuân Mạnh một ý chí và sự cần cù mà khó một cầu thủ nào ở Sông Lam Nghệ An có thể so sánh được. Những phẩm chất ấy đã nhanh chóng giúp chân sút sinh năm 1996 chiếm được lòng tin trong mắt ban huấn luyện. Suốt quãng thời gian thi đấu cho đội trẻ Sông Lam Nghệ An Xuân Mạnh luôn là vị trí không thể thay thế. Anh đã giành được những thành tích đáng mơ ước với rất nhiều cầu thủ ở đội bóng xứ Nghệ như: Vô địch giải U17 Quốc gia 2012 cùng Sông Lam Nghệ An, Á quân giải U19 Quốc gia các năm 2013 và 2014 cùng Sông Lam Nghệ An. Huy chương Đồng U21 QG 2017, Vô địch Cúp Quốc gia 2017.

Nhưng nhắc đến Xuân Mạnh thì người hâm mộ sẽ nhớ nhất về anh khi tham gia Vòng chung kết U23 châu Á năm 2018. Anh là một trong những cầu thủ được Huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập muộn nhất nhưng là người để lại ấn tượng sâu đậm.

Trong trận đấu với U23 Qatar Xuân Mạnh được vào sân ngay từ đầu để thế chỗ Văn Hậu, cầu thủ người Yên Thành để lại những thông số ấn tượng như: một đường kiến tạo, 39 pha qua người, chuyền bóng thành công 71.8%... Với những đóng góp lớn của Xuân Mạnh U23 Việt Nam đã lần đầu tiên giành vị trí Á quân ở Giải U23 châu Á năm 2018.

Sau giải đấu này, Xuân Mạnh là cái tên được nhiều người hâm mộ yêu mến. Và anh là niềm tự hào của người dân quê lúa. Thành công đó của Xuân Mạnh không đến từ may mắn mà là sự lao động nghiêm túc, không biết mệt mỏi.

Xuân Mạnh chia sẻ: “Theo bóng đá có lẽ là con đường ngắn nhất đưa tôi đến với cuộc sống tốt hơn. Và nếu như không tham gia Cúp Báo Nghệ An thì chưa chắc tôi đã có cơ duyên để đến được với Sông Lam Nghệ An. Có thể khẳng định giải đấu quan trọng đầu tiên của tôi là Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An. Đó là một ký ức đẹp trong tuổi thơ tôi”.

Giờ đây Xuân Mạnh đang nỗ lực để lấy lại phong độ sau thời gian dài gặp chấn thương. Những trận đấu đầu tiên ở V.League 2022 cầu thủ người Yên Thành đã thi đấu khởi sắc. Anh đang là trụ cột không thể thay thế trong đội hình của Huấn luyện viên Huy Hoàng. Mong rằng mùa giải mới sẽ chứng kiến màn thể hiện chói sáng của hậu vệ Yên Thành. Anh và đồng đội sẽ giúp SLNA hoàn thành được mục tiêu đã đề ra.