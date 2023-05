Văn Chuẩn chịu bàn thua oan ức trước U22 Malaysia; HLV trưởng Lào bất ngờ ca ngợi U22 Việt Nam

(Baonghean.vn) - Từ hôm nay (9/5) đến 14/5, dự báo thời tiết Nghệ An liên tục có mưa rào và dông rải rác.

(Baonghean.vn) - Ngày 10/5/2008, thị xã Thái Hòa được công bố thành lập theo Nghị định 164/2007NĐ-CP, ngày 15/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ; thị xã được xác định là một trong những vùng kinh tế trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An và vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ.

(Baonghean.vn) - Năm 2023 được dự báo tiếp tục là một năm có những diễn biến thời tiết bất thường. Chương trình Dân hỏi - Cơ quan chức năng trả lời có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trường Thành - Chi Cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An để cùng làm rõ vấn đề này.

(Baonghean.vn) - Nghệ An đứng đầu vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung về tổng vốn đầu tư nước ngoài trong 4 tháng đầu năm 2023; Phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động; Giả danh cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm để lừa đảo… là những thông tin nổi bật ngày 8/5.