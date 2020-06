Vết thương khó lành của xã hội Mỹ

Các cuộc biểu tình chẳng khác gì “giọt nước tràn ly” khơi mào “khủng hoảng kép” khi mà vốn dĩ năm 2020 đã và đang đem đến nhiều nỗi đau sâu sắc cho cộng đồng dân da màu tại xứ cờ hoa.

Rõ ràng các cuộc biểu tình tập trung nhắm vào lực lượng cảnh sát, công tác trị an, song nó chẳng khác gì “giọt nước tràn ly” khơi mào “khủng hoảng kép” khi mà vốn dĩ năm 2020 đã và đang đem đến nhiều nỗi đau sâu sắc cho cộng đồng dân da màu tại xứ cờ hoa. Cuộc khủng hoảng Covid-19 đã tác động mạnh mẽ hơn nhiều đến người Mỹ da đen và Mỹ Latinh, khi bộ phận này có tỷ lệ nhiễm virus và tử vong do Covid-19 cao hơn người da trắng. Bên cạnh “bất công” về sức khỏe, bất ổn kinh tế do các biện pháp yêu cầu ở trong nhà cũng khiến người da màu phải hứng chịu “đòn đau” đặc biệt, họ mất việc nhiều hơn, ít khả năng ổn định tài chính hơn...