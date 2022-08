Vết trượt dài của cựu trung úy công an

(Baonghean.vn) - Từng có nhiều năm công tác trong ngành Công an nhưng vì thiếu tu dưỡng, rèn luyện nên Nguyễn Đình Nguyên, sinh năm 1990, trú tại xã Khánh Hợp (Nghi Lộc) đã sa ngã, tự viết đơn xin ra khỏi ngành. Không lâu sau, vì hám lợi, Nguyên đã “bán mình” cho ma túy.

Ra khỏi ngành, đi buôn… ma túy

Nguyễn Đình Nguyên từng là niềm tự hào của gia đình khi đậu vào Học viện Cảnh sát nhân dân. Sau khi ra trường, Nguyên được phân công nhiệm vụ tại nhiều đơn vị. Quá trình công tác, Nguyên từng nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen của ngành, trong đó có danh hiệu Chiến sỹ vẻ vang. Nguyên cũng từng làm Phó Công an một xã ở huyện miền núi Nghệ An. Tuy nhiên, đến đầu năm 2021 thì Trung úy công an Nguyễn Đình Nguyên viết đơn ra khỏi ngành.

Sau đó, Nguyên kiếm sống bằng nghề tự do. Đến đầu tháng 12/2021, Nguyên gặp Hồ Quang Đồng tại một quán ăn đêm ở TP. Vinh. Quá trình gặp nhau, Nguyên giới thiệu với Đồng trước đây từng làm công an, có quen biết người bán ma túy, nếu Đồng mua sẽ lấy về cho. Thời điểm này, Đồng vừa mới thụ án xong 10 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, nhưng vẫn đồng ý mua ma túy.

Ngày 14/12/2021, Đồng liên lạc mua ma túy, được Nguyên báo giá 600 triệu đồng cho 2kg, yêu cầu phải chuyển trước một nửa tiền. Hôm sau, Đồng chuyển cho Nguyên 300 triệu đồng. Để có “hàng” bán cho khách, Nguyên đặt mua của người đàn ông tên Nênh (không rõ lai lịch, địa chỉ) 2kg, giá 540 triệu đồng. Sau đó, Nguyên đã bỏ 540 triệu đồng trong thùng xốp có chứa cá khô rồi gửi xe khách đưa lên cho cho Nênh. Sau khi nhận tiền, Nênh đã gửi “hàng” theo xe khách cho Nguyên.

Khoảng 11h ngày 17/12/2021, Nguyên đến khu vực ngã ba bãi rác (thuộc xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc) đón xe khách để nhận bì khoai sọ chứa hơn 1,8kg ma túy thì bị công an phát hiện, bắt quả tang. Từ lời khai của Nguyên, cơ quan Cảnh sát điều tra đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Đồng, thu giữ 1 viên ma túy. Với những chứng cứ không thể chối cãi, Đồng đã thừa nhận hành vi mua ma túy của Nguyên.

Ăn năn muộn màng

Ngày 16/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 2 bị cáo Nguyễn Đình Nguyên (SN 1990), trú xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc và Hồ Quang Đồng (SN 1977), trú xã Đông Sơn, huyện Đô Lương về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Ngoài ra, Đồng còn bị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Từ sáng sớm, hội trường xử án số 1 của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã có đông người dân đến tham dự. Họ, người tay xách nách mang, người dắt theo con nhỏ đến tòa để gặp bị cáo. Tại phiên tòa, hai bị cáo đều thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội.

Bị cáo Nguyên trình bày từng có thời gian dài công tác trong ngành Công an nhưng đã ra khỏi ngành vì những sai phạm liên quan đến việc làm giấy tờ giả. Cú sốc lớn khiến vợ con, người thân của Nguyên vô cùng buồn rầu. Đó cũng là lý do vì sao khi vừa nhắc đến vợ con, Nguyên đã bật khóc. Bị cáo trình bày trước tòa: “Sau khi bị cáo ra khỏi ngành, vì không có công việc ổn định nên kinh tế gia đình gặp khó khăn. Cũng vì áp lực kinh tế nên vợ của bị cáo đã bỏ công việc là nhân viên y tá tại bệnh viện huyện để vào miền Nam mưu sinh. Bị cáo cảm thấy có lỗi với vợ con”.

Về động cơ phạm tội, Nguyên khai vì áp lực cuộc sống và hám lợi nên đã buôn ma túy. Bị cáo này thừa nhận vì những sai lầm của bản thân đã khiến vợ con, bố mẹ, người thân phải đau khổ. “Bị cáo cảm thấy rất xấu hổ, có lỗi với đơn vị cũ và mọi người. Bị cáo hoàn toàn sai khi là người hiểu rõ pháp luật nhưng vẫn vi phạm luật”, Nguyên khóc nghẹn khi trình bày với Hội đồng xét xử.

Cũng tại phiên tòa, bị cáo này đã cúi đầu xin lỗi tòa, rồi quay xuống xin lỗi người thân. “Con xin lỗi bố mẹ, vì con mà gia đình phải khổ cực, tủi nhục. Con cũng xin lỗi mọi người trong dòng họ…”, Nguyên vừa nói vừa cúi đầu trước người thân. Nghe những lời trong nước mắt của bị cáo, người thân ngồi phía dưới cũng sụt sùi theo.

Từ khi bị bắt vì ma túy, điều khiến Nguyên đau khổ là chưa gặp được vợ con. Được biết, người vợ trẻ của bị cáo vì quá buồn chuyện của chồng nên đã đưa con nhỏ vào miền Nam. Hôm diễn ra phiên xét xử, người phụ nữ này cũng không đến tham dự. Vị luật sư bào chữa chỉ định cho bị cáo chia sẻ, suốt quá trình tiếp xúc, làm việc với Nguyên trong thời gian tạm giam, bị cáo luôn thể hiện sự ăn năn, day dứt vì những sai trái của mình. Nguyên cảm thấy hối hận vì sự thiếu rèn luyện của bản thân dẫn đến những vấp ngã liên tiếp, dằn vặt vì sai lầm của mình khiến gia đình tan đàn xẻ nghé, vợ con phải chịu khổ.

Đồng phạm trong vụ án, bị cáo Hồ Quang Đồng cũng thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội. Đồng khai, tháng 4/2020 sau khi chấp hành xong hình phạt tù 10 năm về tội Mua bán trái phép chất ma túy, bị cáo về quê kiếm sống bằng nghề tiếp thị các sản phẩm về gia vị. Tuy nhiên, công việc gặp khó khăn do dịch Covid-19, làm ăn thua lỗ cộng với áp lực cuộc sống nên bị cáo đã buôn ma túy. Lần thứ 2 phạm tội liên quan đến ma túy, Đồng xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội trở về chăm sóc 4 đứa con, trong đó đứa con út mới hơn 1 tuổi.

Bế trên tay đứa cháu nội, mẹ của bị cáo Đồng không giấu nổi đau buồn khi con trai tái phạm buôn bán trái phép chất ma túy. Theo người thân, ở lần vào tù trước đó, Đồng bị bắt khi đứa con thứ 3 mới 6 tháng tuổi. Lần này, thời điểm Đồng bị bắt giữ thì đứa con út mới 8 tháng tuổi. Chồng vào tù, người vợ phải một mình nuôi 4 đứa con trong căn nhà thuê ở thị trấn Đô Lương. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, đang ở nhà thuê, con đông cũng là lý do mà Đồng đưa ra trước tòa để xin xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Bản án thích đáng

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định, hành vi phạm tội của hai bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo Đồng từng ngồi tù vì ma túy, Nguyên từng là cán bộ công an hiểu rõ pháp luật nhưng vẫn vi phạm nên cần xử lý nghiêm.

Tuy nhiên, cũng cần xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo. Trong vụ án này bị cáo Hồ Quang Đồng có tình tiết tăng nặng là tái phạm nên bị tòa tuyên phạt án chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy, 18 tháng tù về tội tàng trữ; tổng hình phạt chung là tù chung thân. Cựu cán bộ công an có nhiều tình tiết giảm nhẹ, quá trình công tác có nhiều Bằng khen, Giấy khen nên tòa tuyên phạt Nguyễn Đình Nguyên 20 năm tù.

Bản án thích đáng, đúng người đúng tội, cũng sẽ là bài học cho những ai còn tham vọng không chính đáng, nhất là vi phạm pháp luật để rồi phải nhận kết đắng./.