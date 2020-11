VFF mất gần 70 tỷ đồng vì dịch bệnh trong năm 2020; Kiatisak sẽ áp dụng kỷ luật thép cho cầu thủ HAGL

VFF mất gần 70 tỷ đồng vì dịch bệnh trong năm 2020

Tổng Thư ký Lê Hoài Anh (phải) và Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông Cao Văn Chóng chia sẻ với báo giới về tình hình tài chính của VFF. Ảnh: Thế Anh.

Theo tìm hiểu của báo chí, VFF thu được 205 tỷ đồng trong năm 2020. Số tiền thu về giảm khoảng 25% so với dự kiến ban đầu, tương đương gần 70 tỷ đồng.Đây là sự sụt giảm khách quan do tác động của đại dịch Covid-19. Ngoại trừ giải U23 châu Á hồi tháng 1, các đội tuyển quốc gia và U22 không thi đấu một trận nào trong năm 2020. Việc này đã khiến nguồn thu của VFF giảm sút nghiêm trọng.Tuy nhiên, việc các đội tuyển không thi đấu, chỉ tập trung trong nước cũng khiến số tiền VFF phải bỏ ra giảm đi. Liên đoàn chỉ phải chi 145 tỷ đồng trong năm vừa qua. Với số chênh lệch này, VFF vẫn cân đối được tình hình tài chính trong năm nay.Chia sẻ với báo giới chiều 21/11, Tổng Thư ký Lê Hoài Anh nói về tình hình tài chính của VFF: “Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số cam kết hợp đồng ban đầu không còn khả thi. Dưới sự chỉ đạo của Thường trực Ban Chấp hành, chúng tôi đã làm việc lại với các nhà tài trợ, điều chỉnh hợp đồng, chấp nhận giảm giá trị một số hợp đồng tài trợ. Nguồn thu của VFF trong năm giảm khoảng 25% do ảnh hưởng của dịch bệnh. Chúng tôi mong các bên liên quan cùng chung tay, hợp tác với nhau để vượt qua giai đoạn khó khăn này”.