Vì cái tủ lạnh, đổi lấy 20 năm tù

(Baonghean.vn) - Chiều 9/6, sau cuộc làm việc với tỉnh, đoàn tiền trạm thành phố Gwangju (Hàn Quốc) có cuộc làm việc với Sở Công Thương và các doanh nghiệp Nghệ An có hoạt động xuất khẩu sang Hàn Quốc.

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An tổ chức Họp báo Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24.

(Baonghean.vn) - Tham gia "Tuần lễ sản phẩm Hà Nội tại Nghệ An năm 2022” khai mạc vào tối mai 10/6, Nghệ An sẽ có 7 gian hàng với các đặc sản, sản vật vùng miền, các sản phẩm OCOP và gian hàng ẩm thực. Với sự chuẩn bị chu đáo, đầu tư bài bản, dàn dựng công phu, sự kiện sẽ đem lại cho người dân, du khách những trải nghiệm thú vị.

(Baonghean.vn) - Hình ảnh của các đội bóng nhi đồng tham gia Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Hình ảnh của 8 đội bóng thiếu niên tham gia Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Sáng 9/6, Ban Tổ chức Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24 năm 2022 tiến hành công tác kiểm tra nhân sự đối với 27 đội bóng tham dự. Tham gia giải năm nay, ở lứa tuổi nhi đồng có 19 đội bóng, ở lứa tuổi thiếu niên có 8 đội bóng đến từ 20 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh (huyện Con Cuông không tham dự giải).

(Baonghean.vn) - Sáng 9/6, tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An làm việc với đoàn công tác thành phố Gwangju (Hàn Quốc) do ông Chang Kyoon Jeong - Giám đốc Sở Ngoại vụ làm trưởng đoàn để thảo luận các lĩnh vực hợp tác. Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Nghệ An có ông Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ, cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.