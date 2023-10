Vì sao công trình Trường Mầm non Cửa Nam (TP. Vinh) chưa thể khởi công?

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Vì lý do chật chội, phải học ở điểm trường lẻ, nên từ tháng 2/2022, khu đất Trường Mầm non Cửa Nam (cũ) và Nhà văn hoá phường Cửa Nam đã được bán đấu giá thành công để lấy tiền xây dựng trường mới. Thế nhưng đến nay, sau gần 2 năm, điểm trường mới vẫn chưa được xây dựng.

Bán đấu giá đất trường cũ để lấy tiền xây trường mới

Trường Mầm non Cửa Nam (TP. Vinh) được xây dựng từ năm 2000, tại địa chỉ số 85, đường Phan Đình Phùng, trên diện tích 650 m2. Đây là trường mầm non công lập duy nhất trên địa bàn phường Cửa Nam. Những năm qua, trước sự phát triển của quy mô dân số, nhu cầu học mầm non của con em trên địa bàn phường này tăng cao.

Tuy nhiên, do diện tích chật hẹp nên nhà trường không thể đáp ứng được nhu cầu học tập của con em trên địa bàn. Việc tuyển sinh đầu vào chưa đáp ứng được số lượng trẻ trên địa bàn, còn phải bốc thăm và giới hạn độ tuổi của trẻ khi nộp hồ sơ. Trước khi bước vào năm học 2023-2024 này, số lượng học sinh của trường chỉ mới bằng khoảng 1/4 số lượng học sinh phổ cập (trong khoảng từ 1.300 đến 1.400 học sinh). Đặc biệt, dù chỉ có chưa đầy 300 trẻ nhưng Trường Mầm non Cửa Nam chỉ bố trí được 8 lớp, còn 1 lớp lại phải học nhờ ở Nhà văn hoá khối 13.

Trường Mầm non Cửa Nam thời điểm trước khi được bán đấu giá. Ảnh: Tư liệu

Trước thực tế những khó khăn của nhà trường, từ năm 2015 chính quyền địa phương đã trình thành phố và UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch Công viên thành cổ Vinh để xây dựng trường học với diện tích 3.600m2, quy mô 20 lớp học đạt chuẩn, kinh phí xây dựng sẽ được lấy từ việc đấu giá trường học cũ.

Ngày 27/8/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3161/QĐ.UBND về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất đối với Khu đất trụ sở Nhà văn hoá phường Cửa Nam và Trường Mầm non Cửa Nam với diện tích 1.002,3m2, tại địa chỉ số 85, đường Phan Đình Phùng. Mức giá khởi điểm được UBND tỉnh đưa ra là hơn 46,8 tỷ đồng, trong đó giá trị Quyền sử dụng đất ở là hơn 44,8 tỷ đồng; giá trị tài sản trên đất trả tiền một lần là hơn 1,9 tỷ đồng.

Trước đây, 1 lớp của Trường Mầm non Cửa Nam đã phải học nhờ ở Nhà Văn hóa khối 13. Ảnh: Tư liệu

Sau nhiều lần tổ chức đấu giá nhưng không thành, đến 24/2/2022 Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Nghệ An đã tổ chức đấu giá thành công khu đất nói trên. Người trúng đấu giá là ông V.H.Q, trú huyện Diễn Châu, với mức giá là hơn 56,2 tỷ đồng (cao hơn mức giá khởi điểm là gần 10 tỷ đồng). Tháng 3/2022 UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá đối với ông V.H.Q. Hiện tại ông Q cũng đã hoàn tất các nghĩa vụ tài chính liên quan.

Vậy nhưng, đã gần 2 năm trôi qua, việc khởi công xây trường mới vẫn chưa được thực hiện. Trong khi đó, gần 300 học sinh của Trường Mầm non Cửa Nam đang phải học tạm tại tầng 3, được thuê lại của Công ty TNHH Hoa Thường, với chi phí 75 triệu đồng/tháng và hợp đồng thuê trong vòng 36 tháng.

Khu đất Trường Mầm non Cửa Nam cũ tại số 85 đường Phan Đình Phùng nay đã được san gạt mặt bằng. Ảnh: Tiến Đông.

Để hỗ trợ phía Trường Mầm non Cửa Nam, đơn vị trúng đấu giá chưa phá dỡ các cơ sở vật chất cũ ngay mà còn cho nhà trường mượn để học tập hết năm học 2022-2023. Năm học 2023-2024, khi cơ sở cũ đã bị phá bỏ, nhà trường phải đi thuê cơ sở khác để học tập thì người dân địa phương mới biết việc bán đấu giá khu đất trường cũ và việc xây dựng trường mới không được tiến hành một cách đồng bộ. Giờ đây, con em trên địa bàn phường không có trường mới để học, trong khi chính quyền địa phương thì phải tốn ngân sách đi thuê địa điểm. Chưa kể, việc đưa đón các cháu đi học cũng trở nên bất tiện...

Trường Mầm non Cửa Nam hiện đang phải thuê cơ sở tại tầng 3 của Công ty TNHH Hoa Thường với giá 75 triệu đồng/tháng. Ảnh: Tiến Đông

Nỗi khổ trường lớp tạm bợ

Trong khoảng 10 năm lại đây, Trường Mầm non Cửa Nam luôn là một trong những điểm “nóng” về tuyển sinh, bởi nhu cầu gửi trẻ cao nhưng cơ sở vật chất trường lớp thì rất có hạn. Trước đó, do diện tích trường quá nhỏ nên một thời gian dài việc đầu tư, nâng cấp cũng chưa được thực hiện một cách đồng bộ. Bên cạnh đó, do diện tích nhỏ nên nhà trường thiếu khuôn viên, thiếu sân chơi và không đủ các phòng học, các phòng chức năng tối thiểu phục vụ việc dạy và học của giáo viên, học sinh. Vì vậy nhà trường đã không đủ điều kiện để xây dựng trường chuẩn quốc gia theo quy định mới và không đáp ứng đủ theo quy mô phát triển trẻ mẫu giáo trên địa bàn.

Được biết, trước khi tiến hành đấu giá khu đất tại số 85 đường Phan Đình Phùng, khu vực quy hoạch địa điểm xây dựng Trường Mầm non Cửa Nam đã được xác định tại khối 2, phường Cửa Nam. Cụ thể, tại Quyết định số 4386/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, thì phường Cửa Nam sẽ xây dựng mới 2 trường Mầm non: Tại vị trí khối 2 (trong thành cổ Vinh), có diện tích 3.700m2; và tại khối 14 với diện tích 6.018,5m2.

Bên trong cơ sở thuê tạm hiện nay của Trường Mầm non Cửa Nam. Ảnh: Tiến Đông

Dù vậy, theo một vị lãnh đạo của UBND phường Cửa Nam thì hiện nay, do vướng quy hoạch chi tiết 1/500 Dự án hào thành cổ Vinh nên trường mới chưa được xây dựng ở trong thành cổ Vinh, mà sẽ lựa chọn một vị trí khác. Vị lãnh đạo này cũng chia sẻ, việc thuê địa điểm để cho nhà trường dạy và học là nhu cầu bắt buộc.

Tiền thuê địa điểm 75 triệu đồng mỗi tháng do ngân sách thành phố chi trả và phường chỉ được giao nhiệm vụ chọn địa điểm để thuê. Trao đổi với chúng tôi, cô Nguyễn Thị Hương - Hiệu trưởng Trường Mầm non Cửa Nam, cho biết: Cũng như những năm trước, năm học này, nhà trường vẫn bố trí 9 lớp, với 251 cháu. Do điều kiện cơ sở vật chất chưa đảm bảo nên đến thời điểm này trường chưa đạt chuẩn Quốc gia.

Một lớp học tại Trường Mầm non Cửa Nam trước đây. Ảnh: Tư liệu

Trước áp lực về việc nâng cao chất lượng dạy và học, nhất là để sớm đạt chuẩn Quốc gia, cô Hương chia sẻ: Nguyện vọng của đông đảo phụ huynh và nhà trường hiện nay là phường và thành phố sớm xây dựng địa điểm trường mới, để đáp ứng nhu cầu học tập vui chơi cho các cháu. Đồng thời đảm bảo hoàn thành các tiêu chí về phổ cập giáo dục; không để các bậc phụ huynh trên địa bàn phường vào đầu mỗi năm học lại phải chạy đôn, chạy đáo tìm nơi cho con theo học. Và hơn hết là giúp nhà trường thoát khỏi cảnh đi học nhờ, học tại các điểm lẻ như trước đây.

Được biết, tại kỳ họp thứ 8 tổ chức vào ngày 31/5/2023, HĐND TP. Vinh đã quyết định bổ sung 9 công trình, dự án để thực hiện đầu tư giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có dự án xây dựng Trường Mầm non Cửa Nam. Hơn lúc nào hết, người dân, chính quyền địa phương và chính Trường Mầm non Cửa Nam đang mong mỏi từng ngày để có ngôi trường mới, phục vụ việc dạy và học cho con em trên địa bàn. Tránh việc để kéo dài gây lãng phí tiền của và ảnh hưởng đến tâm lý và an toàn cho trẻ khi phải học tập ở những địa điểm không đạt chuẩn.