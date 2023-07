Vì sao nhiều giáo viên mầm non ở thành phố Vinh xin nghỉ việc dù đã vào biên chế?

Trường “hot” vẫn không giữ được chân giáo viên

Chỉ trong 3 năm, Trường Mầm non Hoa Sen đã nhận được 3 lá đơn xin nghỉ việc, dù rằng độ tuổi các giáo viên còn khá trẻ, mới ngoài 30 tuổi.

Trong lá đơn xin nghỉ việc, cô giáo Lê Thu T – thạc sỹ chuyên ngành Giáo dục mầm non không đưa ra lý do cụ thể. Tuy nhiên, theo hiệu trưởng nhà trường, lý do chính bởi sau một thời gian công tác, cô T quyết định mở trường tư. "Cô T là một giáo viên rất có năng lực, trách nhiệm. Khi cô xin nghỉ, nhà trường rất tiếc nhưng tôn trọng quyết định của cô", cô giáo Nguyễn Thị Hồng Vân – Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Sen cho biết.

Bậc học mầm non có nhiều đặc thù khiến áp lực của các giáo viên tăng cao. Ảnh: Mỹ Hà

Hai trường hợp còn lại, một đang tạm thời rút đơn và xin làm thêm 1 năm nữa vì hoàn cảnh gia đình. Trường hợp khác thì nghỉ việc và bỏ luôn ngành sư phạm để kinh doanh. Cùng một lúc có 2 giáo viên nghỉ việc khiến Trường Mầm non Hoa Sen gặp nhiều khó khăn trong bố trí công việc.

Trường Mầm non Hoa Sen là trường mầm non duy nhất của tỉnh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Đây cũng là ngôi trường có truyền thống, được xem là trường công có chất lượng hàng đầu của tỉnh. Việc tuyển dụng giáo viên vào trường trước đây không dễ dàng và giáo viên được tuyển dụng, vào biên chế đều là những giáo viên có năng lực, có trình độ.

Những lá đơn xin nghỉ việc của giáo viên ở Trường Mầm non Hoa Sen. Ảnh: PV

Trước việc giáo viên xin nghỉ việc, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Vân có những băn khoăn. Thậm chí, cô còn lo ngại, nếu với cơ chế như hiện nay thì những năm tới số lượng giáo viên nghỉ việc sẽ còn gia tăng: Tôi cho rằng thu nhập và áp lực công việc chính là nguyên nhân chính khiến giáo viên quyết định bỏ việc. Như mới đây, trường chúng tôi tuyển dụng vào biên chế được 1 giáo viên trẻ. Nhưng lương khởi điểm của giáo viên này chỉ chưa đến 4 triệu đồng/tháng, không đủ để sống ở thành phố.

Thu nhập chưa tương xứng

Chỉ hơn 1 tháng nữa là bước vào năm học mới. Năm nay, Trường Mầm non Hưng Dũng 2 là trường mầm non đầu tiên của thành phố thực hiện thí điểm mô hình trường tiên tiến. Nhiệm vụ tăng lên, nhu cầu giáo viên nhiều hơn nhưng cùng một lúc nhà trường nhận được thông tin có 3 giáo viên xin nghỉ việc.

 Sau hơn 10 năm công tác, cô giáo Nguyễn Thị Hạnh đã quyết định xin nghỉ việc và chuyển sang làm nghề khác. Ảnh: Mỹ Hà

Chia sẻ về điều này, cô giáo Nguyễn Thị Bích Nga – Hiệu trưởng nhà trường nói thêm: Cả ba giáo viên đều còn trẻ, 2 người sinh năm 1986 và 1 người sinh năm 1990. Khi quyết định xin nghỉ các giáo viên đều lấy lý do vì gia đình. Tuy nhiên, trên thực tế, trong số những giáo viên xin nghỉ, họ có thêm chuyên môn khác nên họ xin ra ngoài làm để có cơ hội nâng cao thu nhập. Về phía nhà trường, trước nguyện vọng của giáo viên, chúng tôi đồng ý nhưng điều này ít nhiều khiến trường gặp nhiều khó khăn. Trước thềm năm học mới, trường chúng tôi đang thiếu 5 giáo viên nhưng chưa biết khi nào mới được bổ sung đủ biên chế.

Là 1 trong 3 giáo viên của Trường Mầm non Hưng Dũng 2 xin nghỉ việc, cô giáo Nguyễn Thị Hạnh nói rằng, chị không một chút đắn đo trước quyết định này. Thậm chí, việc nghỉ việc của chị không phải là nhất thời mà đã có sự chuẩn bị.

Trước thềm năm học mới, Trường Mầm non Hưng Dũng 2 dự kiến sẽ thiếu 5 giáo viên. Ảnh: Mỹ Hà

Trước đó, nữ giáo viên sinh năm 1986 này tốt nghiệp ngành Sư phạm mầm non – Trường Đại học Sư phạm Vinh và được tuyển dụng vào biên chế ngay sau khi ra trường. Tuy nhiên, dù đã hơn 10 năm công tác nhưng mức lương của chị cho đến khi nghỉ việc chỉ chưa đến 6 triệu đồng. Trong khi đó, chị còn phải nuôi 2 con nhỏ và lo lắng chi tiêu cho cả gia đình.

Cô giáo Nguyễn Thị Hạnh cũng tâm sự, trong quá trình làm giáo viên mầm non, chị còn phải kiêm nhiều nghề khác mới có thể đủ sống như tư vấn bảo hiểm, tư vấn bất động sản và làm thêm cả kinh doanh online. Trước khi đưa ra quyết định nghỉ việc, chị còn tranh thủ học thêm văn bằng 2 nghề luật và nay sau hơn 2 tháng nghỉ việc chính thức, chị tạm yên tâm với công việc ở một văn phòng luật sư trong thành phố. "Tôi nghĩ rằng mức lương chi trả cho giáo viên mầm non chưa tương xứng với sức lực và tâm huyết" – cô Hạnh nói thêm.

Qua nhiều năm làm công tác quản lý, cô giáo Nguyễn Thị Bích Nga – Hiệu trưởng Trường Mầm non Hưng Dũng 2 nhận thấy, giáo viên mầm non hiện nay có nhiều áp lực nhưng mức thu nhập lại chưa đảm bảo. Hiện nay, tình trạng các trường thiếu giáo viên trầm trọng cũng khiến cho lượng công việc giáo viên phải tăng gấp đôi, áp lực nhiều hơn nhưng số tiền được chi trả thêm lại không đáng là bao: Theo quy định các trường được bố trí 1,7 giáo viên/lớp. Nhưng thực tế chúng tôi đang phải ưu tiên cho giáo viên các lớp 5 tuổi, lớp 2, 3 tuổi để đảm bảo 2 giáo viên/lớp. Như vậy, thực tế còn lại, nhiều lớp chỉ có 1,5 giáo viên/lớp và giáo viên đang phải làm việc quá tải từ sáng sớm đến chiều muộn. Điều đó, không chỉ vất vả cho giáo viên mà còn dẫn đến nhiều nguy cơ mất an toàn.

Thu nhập không đảm bảo khiến việc tuyển dụng các giáo viên trẻ sẽ gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Mỹ Hà

Trước việc ngày càng có nhiều giáo viên xin nghỉ việc, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Sen cũng cho rằng, nếu không có sự thay đổi về chính sách sẽ rất khó thu hút giáo viên trẻ: Trước đây, vào mỗi mùa thực tập, trường tôi đón khá nhiều sinh viên trẻ về và các em đều có nguyện vọng được làm việc tại trường, kể cả làm hợp đồng. Nhưng hai năm trở lại đây thì không, kể cả khi nhà trường chia sẻ khó khăn vì thiếu giáo viên. Tôi cho rằng, trước áp lực ngày càng lớn của giáo viên mầm non, nhiều giáo viên trẻ mới tốt nghiệp sẽ không mặn mà. Trong khi họ có nhiều cơ hội việc làm khác dễ dàng kiếm tiền và chủ động về thời gian hơn.

Thống kê của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh, trong năm 2022, toàn ngành có 21 giáo viên xin nghỉ việc hoặc xin về hưu trước tuổi. Con số này trong nửa đầu năm 2023 là 5 giáo viên và tính cả năm 2021 thì đã có hơn 30 giáo viên xin nghỉ việc ở cả ba cấp học. Ngoài giáo viên mầm non, có những giáo viên THCS tốt nghiệp bằng giỏi, được ưu tiên tuyển dụng vào những trường điểm của thành phố vẫn sẵn sàng nghỉ việc để chuyển công tác hoặc đi nước ngoài.

Tình trạng giáo viên nghỉ việc nhiều cũng đã để lại nhiều khoảng trống trong nhà trường và phần nào lý giải vì sao hiện nay rất nhiều học sinh giỏi đã không chọn sư phạm, dù đây là ngành học có nhiều chính sách hỗ trợ và việc thiếu giáo viên ở một số cấp học đã bắt đầu xảy ra trong khoảng 5 năm trở lại đây…