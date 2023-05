Vì sao trận Công an Hà Nội vs Khánh Hòa được bù giờ… 11 phút?; Kết quả Bình Định 1-1 Hải Phòng: Trận hòa đẳng cấp cao ở V.League

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Trận đấu giữa Công an Hà Nội vs Khánh Hòa ở loạt đấu sớm vòng 10 V.League 2023 lại được bù giờ đến 11 phút; Hòa chung cuộc 1-1 với 2 hiệp đấu chất lượng được chia đều cho cả đôi bên, Bình Định tạm thời xếp thứ 4. Đó là thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Vì sao trận Công an Hà Nội vs Khánh Hòa được bù giờ… 11 phút?

Thật khó tin, trận đấu giữa Công an Hà Nội vs Khánh Hòa ở loạt đấu sớm vòng 10 V.League 2023 lại được bù giờ đến 11 phút. Các trọng tài hẳn có những lý do để ra quyết định “dài đằng đẵng” như thế với những vị khách Khánh Hòa.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0, Công an Hà Nội hẳn cảm thấy không vui. Còn Khánh Hòa, họ có quyền mở hội tiệc khao quân khi đã có được 1 điểm quý giá sau 101 phút chiến đấu với một đối thủ rất mạnh.

Kết quả Bình Định 1-1 Hải Phòng: Trận hòa đẳng cấp cao ở V.League

Hòa chung cuộc 1-1 với 2 hiệp đấu chất lượng được chia đều cho cả đôi bên, Bình Định tạm thời xếp thứ 4 trên BXH. Trong khi đó, Hải Phòng vẫn yên vị ở vị trí thứ 7. Tuy nhiên, khoảng cách giữa họ và đội xếp thứ 9 chỉ là 1 điểm, dù đã chơi nhiều hơn 1 trận. Nên nhớ, Hải Phòng cần chắc chân trong Top 8 sau 13 vòng đấu để đảm bảo chắc suất trụ hạng của mùa giải năm nay.

Arsenal sáng cửa mua Pavard từ Bayern

Benjamin Pavard xác nhận sẽ không gia hạn với Bayern dù hợp đồng chỉ còn 1 năm. Hậu vệ người Pháp muốn ra đi tìm thử thách mới và Premier League đang là bến đỗ được nhắm tới. Arsenal đang cực kỳ quan tâm bởi Pavard là sự thay thế hoàn hảo cho Ben White ở cánh phải.

MU sớm nhận cú sốc Harry Kane, Tottenham từ chối đàm phán

Tờ Mirror cho hay, người đứng đầu Tottenham, Daniel Levy không có hứng thú đàm phán thương vụ với MU, cho dù có thể phải mất trắng Harry Kane vào 2024.

Hợp đồng của Harry Kane với Tottenham chỉ còn 1 năm là hết hạn nhưng anh vẫn chưa đặt bút ký mới, trong bối cảnh MU xác định tay săn bàn 29 tuổi là mục tiêu ưu tiên.

Erik ten Hag rất muốn Quỷ đỏ có thể đàm phán quyết nhanh được thương vụ này, tránh kéo dài thời gian. Tuy nhiên, nguồn trên khẳng định, Daniel Levy không có ý định để mất Harry Kane vào một đội bóng đối thủ Premier League.