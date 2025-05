Thể thao Những con số thống kê cặp đấu Hải Phòng và Sông Lam Nghệ An Lợi thế có phần nghiêng về đội chủ sân Lạch Tray khi họ đang thi đấu rất tốt trên sân nhà trong thời gian gần đây.

Tại V. League, trên sân nhà, Câu lạc bộ Hải Phòng đã giành chiến thắng 4 trận và hòa 1 trận trong 5 trận đấu gần đây. Đây là một con số rất ấn tượng của đoàn quân huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Nó giúp cho đội bóng đất Cảng tạm thời bỏ xa nhóm nguy hiểm 8 điểm trong khi còn 6 vòng đấu nữa V.League sẽ hạ màn.

Cũng trên sân Lạch Tray, trong 5 lần gần đây nhất tiếp đón Sông Lam Nghệ An, Câu lạc bộ Hải Phòng đã giành chiến thắng 3 trận và chỉ để hòa 2 trận. Do đó, chuyến hành quân đến sân Lạch Tray sẽ là chuyến đi đầy khó khăn cho đoàn quân huấn luyện viên Phan Như Thuật.

Lucao là chân sút nguy hiểm nhất bên phía đội chủ nhà Câu lạc bộ Hải Phòng. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Nhất là trong bối cảnh Sông Lam Nghệ An sẽ chịu nhiều tổn thất do chấn thương và thẻ phạt ở hàng thủ. Cùng với đó là sự thiếu may mắn trong các trận đấu gần đây khiến cho đội bóng xứ Nghệ đã 4 trận liên tiếp chưa biết đến mùi chiến thắng.

Ngoài ra, thành tích sân khách không tốt cũng là điều mà người hâm mộ xứ Nghệ lo lắng. Sông Lam Nghệ An vẫn là đội bóng duy nhất chưa tìm được chiến thắng trên sân khách ở mùa giải này. Đây là lý do khiến cho đội bóng xứ Nghệ ngụp lặn ở nhóm dưới bảng xếp hạng dù cho thi đấu trên sân nhà khá tốt.

Tuy vậy, sân Lạch Tray đang đem lại nhiều may mắn cho Sông Lam Nghệ An ở 2 trận đấu gần đây. Đó là trận hòa 2-2 với chủ nhà Câu lạc bộ Hải Phòng và chiến thắng đầy bất ngờ 2-0 trước Thể Công Viettel để giúp đội bóng xứ Nghệ trụ hạng thành công mùa giải trước. Đây sẽ là một trong những cơ sở để hy vọng đoàn quân huấn luyện viên Phan Như Thuật có điểm rời sân Lạch Tray.

Để có được điều đó, Sông Lam Nghệ An sẽ trông chờ vào sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự. Nổi bật trong số đó là sự trở lại của Sebastian Zaracho. Sự xuất sắc của trung vệ người Paraguay chính là nguyên nhân khiến cho tiền đạo Lucao im hơi lặng tiếng ở trận lượt đi, góp phần vào chiến thắng 1-0 đầy quý giá trên sân Vinh.

Trong khi ở phía trên, Michael Olaha sẽ là niềm hy vọng số 1 trên hàng công. Ở những trận đấu gần đây, Michael Olaha dường như đang tìm lại phong độ thi đấu vốn có khi đã thể hiện khá tốt ở trận gặp Thể Công Viettel.

Ngoài ra, cái duyên trên sân Lạch Tray cũng sẽ là điểm tựa cho Michael Olaha ở trong trận đấu sắp tới. Tại sân đấu này, tiền đạo người Nigeria đã có 4 bàn thắng cho riêng mình. Có thể nói, trong giai đoạn đầy cam go này, sự tỏa sáng của Michael Olaha sẽ là phao cứu cánh giúp cho đội bóng xứ Nghệ trụ hạng ở mùa giải năm nay.

Sự trở lại của Zaracho sẽ giúp cho hàng thủ Sông Lam Nghệ An vững chắc hơn. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Bên phía đội chủ nhà, phong độ rất tốt của cặp bài trùng Lucao và Nguyễn Hữu Sơn chính là lý do giúp cho Câu lạc bộ Hải Phòng bứt khỏi nhóm cuối bảng. Tiền đạo người Brazil đã có 9 bàn thắng và 4 đường kiến tạo ở mùa giải năm nay. Trong khi Nguyễn Hữu Sơn cũng đã có được 4 bàn thắng và 6 đường kiến tạo trên các mặt trận. Vì vậy, hàng phòng ngự của Sông Lam Nghệ An phải dành sự quan tâm đặc biệt đến bộ đôi này để có thể hạn chế sự nguy hiểm trong các tình huống lên bóng của Câu lạc bộ Hải Phòng.

Với việc khoảng cách giữa các đội bóng trên bảng xếp hạng là rất sít sao thì Sông Lam Nghệ An phải chắt chiu từng điểm số để có thể trụ hạng thành công ở mùa giải năm nay. Hy vọng, huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ có được đấu pháp hợp lý ở trong trận đấu tới để giúp cho đội bóng xứ Nghệ có điểm rời sân Lạch Tray.