Thể thao Việt Nam bất ngờ nhận tin buồn từ FIFA; Đội tuyển châu Phi đầu tiên có vé dự World Cup Việt Nam bất ngờ nhận tin buồn từ FIFA; Đội tuyển châu Phi đầu tiên có vé dự World Cup; Lập siêu phẩm vào lưới Chile, sao trẻ Brazil đi vào lịch sử... là những thông tin thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Việt Nam bất ngờ nhận tin buồn từ FIFA

Dù không tham gia bất kỳ trận giao hữu quốc tế nào trong tháng 9 nhưng ĐT Việt Nam vẫn tụt tới 2 bậc trên bảng xếp hạng (BXH) FIFA mới nhất, từ vị trí 113 xuống 115 thế giới.

Theo cập nhật từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vào đầu tháng 9, ĐT Việt Nam vẫn giữ nguyên số điểm cũ do không thi đấu bất kỳ trận nào được công nhận. Tuy nhiên, vị trí của “chiến binh sao vàng” bị ảnh hưởng bởi kết quả của các đội khác. Cụ thể, Madagascar đã được cộng thêm 14,69 điểm sau các trận giao hữu, giúp họ nhảy vọt từ hạng 115 lên 112. Tương tự, Libya cũng tăng 15,41 điểm, leo từ vị trí 117 lên 114, qua đó đẩy Việt Nam xuống dưới.

ĐT Việt Nam bị tụt hạng trên BXH FIFA dù không thi đấu giao hữu quốc tế trong tháng 9.

ĐT Việt Nam nhận được tin tụt hạng ngay sau trận thua đậm 0-4 trước CLB Nam Định. Tuy nhiên, thực tế trận đấu này chỉ mang tính chất nội bộ và tập luyện, không được FIFA tính điểm. Chỉ có các trận đấu giao hữu quốc tế, được FIFA công nhận mới được tính điểm.

Việc quyết định không thi đấu giao hữu quốc tế trong tháng 9 có thể sẽ khiến ĐT Việt Nam tiếp tục gặp bất lợi khi các đối thủ ở gần vị trí có cơ hội tăng điểm số. Ở khu vực Đông Nam Á, các đội tuyển hàng đầu như Malaysia, Indonesia hay Thái Lan hứa hẹn đều có sự cải thiện thứ bậc trên BXH FIFA khi đều thi đấu giao hữu chính thức ở dịp FIFA Days tháng 9 này.

Theo kế hoạch, vào ngày 7/9 tới, ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục có thêm một trận đấu tập nữa với quân xanh chất lượng khác là CAHN – đương kim vô địch Cúp quốc gia 2024/25 và cũng là đại diện sẽ góp mặt tại AFC Champions League Two 2025/26.

Thất bại 0-4 của ĐT Việt Nam trước ĐKVĐ Nam Định là điều được dự báo khi đội bóng này sở hữu đội hình ngoại binh chất lượng, hướng tới mục tiêu tiến xa ở AFC Champions League Two 2025/26.

Thắng đậm, TP.Hồ Chí Minh I vượt lên đầu bảng giải bóng đá nữ VĐQG 2025

Thắng đậm đội bóng trẻ TP.Hồ Chí Minh II với tỷ số 7-0, các học trò của HLV Đoàn Thị Kim Chi bên phía TP.Hồ Chí Minh I tạm vươn lên đầu bảng tổng sắp sau lượt trận đầu tiên của giải bóng đá nữ VĐQG 2025.

Trận đấu muộn nhất của vòng 1 giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2025 diễn ra giữa TP.Hồ Chí Minh II – TP.Hồ Chí Minh I. Theo nhận định, đây là trận đấu mang tính nội bộ và ưu thế sẽ thuộc về TP.Hồ Chí Minh I. Lời nhận xét ấy không sai và ngay từ phút đầu tiên các học trò của HLV Đoàn Thị Kim Chi đã nắm thế trận và chơi lấn áp trên phần sân của TP.Hồ Chí Minh II.

Các cầu thủ TP.HCM I (áo vàng) lấn lướt hoàn toàn so với đối thủ.

Ở chiều ngược lại, các cầu thủ TP.Hồ Chí Minh II đã chơi rất xông xáo và không ngại va chạm với các đàn chị ở TP.Hồ Chí Minh I. Dẫu vậy, những đường tấn công của các cầu thủ trẻ bên phía TP.Hồ Chí Minh II đều bị ngăn chặn ngay từ khu vực giữa sân. Chơi lấn lướt, nhưng mãi đến phút 27 bàn thắng mới đến vối TP.Hồ Chí Minh I và người lập công là Hồng Nhung.

Liên tục trong hai phút 42 và 43, CLB TP.Hồ Chí Minh I đã có 2 bàn liên tiếp nâng tỷ số lên 3-0, người lập công là Kim Yên và Thu Thảo. Sau đó đến phút 45, Cù Thị Huỳnh Như đã có bàn nâng tỷ số lên 4-0 cho TP.Hồ Chí Minh I. Dẫn 4 bàn cách biệt trong hiệp 1, nhưng sức tấn công của các học trò HLV Kim Chi chưa dừng lại và phút 51, Bảo Châu đã nâng tỷ số lên 5-0.

Trong khi đó, phải vào hiệp 2 các cầu thủ TP.Hồ Chí Minh II mới có tình huống nguy hiểm đầu tiên về phía khung thành của TP.Hồ Chí Minh I, nhưng bàn thắng vẫn chưa đến. Phút 73, tỷ số được nâng lên 6-0 cho TP.Hồ Chí Minh I nhờ pha đánh đầu phản lưới nhà của cầu thủ TP.Hồ Chí Minh II. Trước khi trận đấu khép lại K’Thủa đã có bàn nâng tỷ số lên 7-0 cho đội nhà. Với trận thắng đậm này, TP.Hồ Chí Minh I vượt lên đầu bảng.

Lập siêu phẩm vào lưới Chile, sao trẻ ĐT Brazil đi vào lịch sử

Trong lần thứ 6 được khoác áo Brazil, chuyên gia chạy cánh Estevao Willian đã có trải nghiệm đáng nhớ khi đóng góp 1 bàn giúp đội nhà đè bẹp Chile 3-0. Đây là điều trước đây anh chưa từng làm được ở cấp độ Đội tuyển quốc gia.

Khi Brazil tiếp đón Chile, Estevao vinh dự được tân HLV Carlo Ancelotti cho ra sân ngay từ đầu và anh đã không làm ông thầy người Italia thất vọng. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Estevao đến ở phút 37, khi anh là người kết thúc pha tấn công đầy ngẫu hứng của đội bóng áo vàng xanh.

Trong tình huống này, Raphinha đã không thắng được thủ môn Vigouroux bằng cú dứt điểm chéo góc bằng chân trái từ góc hẹp. Tuy nhiên, trái bóng nảy lên cao lại tạo cơ hội cho Estevao tung người thực hiện cú đá kiểu “xe đạp chổng ngược” làm tung lưới đội khách.

Estevao Willian vừa ghi được bàn thắng đầu tiên cho ĐT Brazil.

Có thể nói, Estevao chính là hiện thân của Brazil mới mẻ của tân HLV Ancelotti, cùng với Luiz Enrique (người vào thay Estevao và đã có những màn solo cực đỉnh trong 2 bàn thắng còn lại).

Đáng chú ý, Estevao đã “thông nòng” ở ĐT Brazil khi mới chỉ 18 tuổi 4 tháng. Anh trở thành cầu thủ trẻ nhất của Brazil ghi bàn tại vòng loại World Cup. Nếu tính cả Nam Mỹ thì Estevao xếp thứ 3 ở hạng mục này.

Trong lịch sử bóng đá Brazil, Estevao là cầu thủ trẻ thứ 2 ghi bàn trong một trận đấu chính thức cho đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới. Người duy nhất xếp trên Estevao không phải cái tên xa lạ mà chính là "vua bóng đá" Pele. Còn nhớ ở World Cup 1958, Pele từng lập công cho Brazil vào thời điểm ông còn trẻ hơn Estevao tới một năm (lúc ấy Pele mới 17 tuổi 4 tháng).

Đội tuyển châu Phi đầu tiên có vé dự World Cup

Rạng sáng 6/9, Morocco đánh bại Niger 5-0, qua đó có lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự 3 kỳ World Cup liên tiếp.

Cú đúp của Ismael Saibari và các pha lập công của El Kaabi, Hamza Igamane và Azzedine Ounahi giúp Morocco giành chiến thắng dễ dàng trên sân nhà ở lượt trận thứ 7, bảng E, vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi.

Morocco thăng hoa ở vòng loại.

Achraf Hakimi cùng đồng đội trở thành đại diện đầu tiên của lục địa đen giành vé đến Bắc, Trung Mỹ hè năm tới. Morocco có 18 điểm sau thành tích toàn thắng, hơn đội đứng thứ 2, Tanzania 10 điểm, trong khi vòng loại chỉ còn 2 lượt trận.

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển Bắc Phi góp mặt ở 3 kỳ World Cup liên tiếp (2018, 2022 va 2026). Với dàn cầu thủ đồng đều ở mọi tuyến cùng lối chơi gắn kết, thầy trò HLV Walid Regragui được kỳ vọng tiếp nối thành công ở giải đấu diễn ra cách đây 3 năm, khi họ giành vị trí thứ 4 chung cuộc.

Việc Morocco giành vé dự World Cup sớm cũng nhờ vào việc Eritrea rút khỏi vòng loại khu vực châu Phi. Từ đó, Hakimi cùng đồng đội chỉ còn phải chơi 8 trận, thay vì 10 như các bảng đấu khác.

Trong khi Morocco sớm có vé dự World Cup, các tên tuổi lớn tại châu Phi khác như Ai Cập, Bờ Biển Ngà, Algeria, Senegal,... đều chưa thể chắc chắn tấm vé qua vòng loại. Khoảng cách giữa họ và đội cạnh tranh chỉ là vài điểm, trong khi còn đến 3 lượt trận.

