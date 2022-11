Vietcombank chi nhánh Vinh khai trương phòng giao dịch tại huyện Đô Lương

Nằm trong chiến lược mở rộng quy mô thị phần và mạng lưới hoạt động, mang sản phẩm dịch vụ của Vietcombank đến đông đảo Khách hàng tại các huyện trong tỉnh Nghệ An, Vietcombank Vinh đã khảo sát, nghiên cứu và nhận thấy Đô Lương là huyện giàu tiềm năng phát triển kinh tế.

Địa bàn Đô Lương có mật độ dân số đông, là điểm hội tụ giao thương cửa ngõ miền Tây Nghệ An với chính sách thu hút đầu tư cởi mở, thông thoáng, cơ sở hạ tầng đồng bộ, các cấp lãnh đạo và người dân năng động, mến khách; diện mạo kinh tế - xã hội của huyện có nhiều thay đổi mạnh mẽ hướng đến mục tiêu trở thành thị xã trước năm 2030.

Trên cơ sở đó, Vietcombank Vinh đã lên kế hoạch và triển khai công tác chuẩn bị để thành lập điểm giao dịch tại huyện Đô Lương. Được sự cho phép và ủng hộ của lãnh đạo các cấp chính quyền, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Nghệ An, Vietcombank Vinh đã đưa Phòng giao dịch Đô Lương đi vào hoạt động từ ngày 06/09/2022.

Trải qua 2 tháng đi vào hoạt động, Phòng Giao dịch Đô Lương đã đạt được những kết quả kinh doanh tích cực: Huy động vốn đạt 40 tỷ đồng, cho vay đạt 20 tỷ đồng, có gần 1.000 khách hàng mở mới quan hệ giao dịch. Thương hiệu, hình ảnh Vietcombank bước đầu đã được nhân dân và khách hàng tại địa bàn tin tưởng lựa chọn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hồng Quảng – Giám đốc Vietcombank chi nhánh Vinh đã ghi nhận những kết quả đạt được của Phòng giao dịch Đô Lương trong thời gian qua, đồng thời cảm ơn lãnh đạo các cấp chính quyền, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Nghệ An đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Phòng Giao dịch Vietcombank Đô Lương đi vào hoạt động; cảm ơn các khách hàng, đối tác đã tham gia sử dụng và ủng hộ dịch vụ Vietcombank thời gian qua.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Ngọc Thìn - Phó trưởng phòng phụ trách Phòng giao dịch Đô Lương cam kết sẽ mang đến những sản phẩm dịch vụ tốt nhất của Vietcombank tới Quý khách hàng, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế và giao thương của huyện Đô Lương trong thời gian tới.

Là Chi nhánh cấp I trực thuộc hệ thống Vietcombank tại địa bàn tỉnh Nghệ An, trải qua 12 năm xây dựng và trưởng thành, Chi nhánh Vietcombank Vinh đã vươn lên trở thành một ngân hàng có thương hiệu và uy tín tại địa bàn với quy mô tài sản sinh lời trên 10.000 tỷ đồng, 06 điểm giao dịch, phục vụ trên 70.000 khách hàng. Cùng với hoạt động kinh doanh an toàn và hiệu quả, Chi nhánh đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế và an sinh xã hội của tỉnh Nghệ An trong các năm qua.