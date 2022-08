‘Vua về nhì’ Nguyễn Thị Thùy và hành trình đoạt Cúp vàng điền kinh 100m

(Baonghean.vn) - Phát biểu trên truyền thông Đức ngày 19/8, Phó Chủ tịch Quốc hội nước này, ông Wolfgang Kubicki (thuộc đảng Dân chủ tự do - FDP), cho rằng Chính phủ Đức nên đưa dự án Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2) cung cấp khí đốt trực tiếp từ Nga sang Đức vào hoạt động.

(Baonghean.vn) - Các món đồ có tuổi đời từ hàng chục đến hàng trăm năm được bày bán trên vỉa hè dịp cuối tuần, phục vụ người yêu và buôn bán đồ cổ tại Nghệ An, thu hút đông đảo người đến chiêm ngưỡng, tìm hiểu.

Lên phim với những màu diễn khác nhau nhưng ít ai biết MC, diễn viên Lê Minh Hương và diễn viên Lưu Huyền Trang đều hoạt động trong ngành công an nhân dân ở ngoài đời thực.

(Baonghean.vn) - Ngày 19/8, Công an huyện Quỳnh Lưu cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án đánh bạc, bắt 18 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan; đồng thời làm rõ số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc là hơn 40 tỉ đồng.

(Baonghean.vn) - Ngày 19/8, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với 03 đối tượng về tội mua bán hàng cấm (3,5 tạ pháo nổ).