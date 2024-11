Kinh tế Xã Nghi Vạn (Nghi Lộc) kỷ niệm 70 năm thành lập và đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao Sáng 9/11, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập xã (1954-2024) và công bố quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM ) nâng cao năm 2024.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Doãn Hợp - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo huyện Nghi Lộc, xã Nghi Vạn.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm và công bố quyết đinh xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Ảnh: Trần Hoa

Nằm về phía Tây Nam huyện Nghi Lộc, xã Nghi Vạn có bề dày lịch sử và truyền thống văn hóa, đã trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử với nhiều tên gọi khác nhau.

Ngày 4/1/1954, thực hiện Thông tri của Phủ Thủ tướng, xã Phúc Lộc được chia tách thành các xã: Nghi Trung, Nghi Liên, Nghi Diên và Nghi Vạn. Sau khi thành lập, xã Nghi Vạn có 10 thôn và trên 2.000 nhân khẩu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ và Phó Giám đốc Sở NN & PTNT Trần Xuân Học trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao và tặng công trình phúc lợi cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Nghi Vạn. Ảnh: Trần Hoa

Là xã đồng bằng, đất đai màu mỡ, địa hình bằng phẳng, lực lượng lao động dồi dào, xuyên suốt quá trình phát triển, cùng với người dân huyện Nghi Lộc, nhân dân xã Nghi Vạn đã đoàn kết, lương- giáo chung lưng, đấu cật khai phá đất hoang, lập làng, lập xóm, đấu tranh chống phong kiến và đánh giặc ngoại xâm, xây dựng quê hương ngày càng giàu, đẹp.

Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển xã Nghi Vạn và có nhiều đóng góp trong xây dựng NTM nâng cao. Ảnh: Trần Hoa

Kết thúc chiến tranh, quê hương bị tàn phá nặng nề, nhưng với tinh thần vượt khó vươn lên, nhiều phong trào thi đua được triển khai thực hiện đã làm thay đổi toàn diện bộ mặt kinh tế - xã hội của địa phương, Nghi Vạn trở thành xã trọng điểm về sản xuất lương thực của huyện Nghi Lộc. Với những thành tích to lớn trong 2 cuộc kháng chiến và xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đảng bộ và nhân dân xã Nghi Vạn vinh dự được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, nhiều Bằng khen và Cờ Thi đua của Chính phủ, của UBND tỉnh.

Ngày nay, trong công cuộc xây dựng NTM, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Nghi Vạn phát huy truyền thống, đoàn kết thống nhất thực hiện hoàn thành xuất sắc các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ thương mại.

Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển xã Nghi Vạn và có nhiều đóng góp trong xây dựng NTM nâng cao. Ảnh: Trần Hoa

“ Tính đến cuối năm 2024, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của xã đạt 12%; tổng giá trị sản xuất đạt 758 triệu đồng, tăng 262 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ Đại hội. Thu nhập bình quân đầu người đạt 58 triệu đồng/năm.

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, với diện tích trồng lúa trên 500 ha, mô hình cánh đồng mẫu lớn được hình thành. Phát huy tối đa nội lực cộng đồng, đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ theo hướng hiện đại, với nguồn lực hơn 150 tỷ đồng xây dựng, chỉnh trang nhà văn hóa và các công trình vui chơi công cộng, công trình giáo dục, giao thông, thủy lợi.

Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và an sinh xã hội được đảm bảo. Đến nay, trên địa bàn xã có 3/3 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được triển khai có hiệu quả, duy trì danh hiệu xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế từ năm 2012 đến nay.

Lãnh đạo huyện Nghi Lộc tặng Bức trướng và tặng công trình phúc lợi cho Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân xã Nghi Vạn nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập xã và đạt chuẩn NTM nâng cao. Ảnh: Trần Hoa

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn liền với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được chú trọng quan tâm và phát huy giá trị; tỷ lệ làng văn hóa đạt 100%; tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 96%. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển sâu rộng, đã từ lâu mỗi xóm đều thành lập được các đội văn nghệ quần chúng, đội bóng đá, bóng chuyền, câu lạc bộ dân vũ. Tỷ lệ người dân trong xã tham gia các hoạt động thể thao đạt khoảng 53%; tỷ lệ gia đình thể thao đạt 43%.

Công tác "Đền ơn đáp nghĩa" được quan tâm thường xuyên. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm đáp ứng nhu cầu của người dân. Đến nay, trên địa bàn xã không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,3%; hộ khá, giàu ngày càng tăng, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Cảnh quan môi trường được cải thiện gắn với công tác quản lý tài nguyên, môi trường, 15/15 xóm đã duy trì tốt việc tổ chức thực hiện thu gom, phân loại rác thải và hợp đồng với các đơn vị dịch vụ môi trường vận chuyển rác thải đến nơi xử lý. Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” đã được đông đảo nhân dân đồng tình, tích cực hưởng ứng.

Tặng Giấy khen của UBND huyện cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng phát triển xã Nghi Vạn và thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao. Ảnh: Trần Hoa

Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được duy trì ổn định. Xã đã xây dựng được các mô hình điểm về: "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", mô hình "Camera an ninh", mô hình "Xã sạch về ma túy"…

Với những thành tích đã đạt được, tháng 8/2024, xã Nghi Vạn được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Đây là sự ghi nhận, là phần thưởng cao quý dành cho nhân dân và cán bộ xã nhà, đồng thời, là sự khích lệ, động viên to lớn để xã Nghi Vạn tiếp tục phát huy giành nhiều kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới.