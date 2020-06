Xã Xuân Lam (Hưng Nguyên) với mục tiêu phát triển toàn diện

Vươn lên trong điều kiện khó



Xã Xuân Lam được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số 2 xã Hưng Xuân và Hưng Lam theo Nghị quyết số 831/NQ-UBTVQH14, ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đây là địa phương có sự đa dạng, vừa có đồi, núi, có sông, đặc biệt có diện tích đất bãi sông Lam rất thuận lợi phát triển nông nghiệp hàng hóa. Tuy nhiên, bởi cái tư duy “ăn chắc, mặc bền”, chưa mạnh dạn và dám đổi mới đã cản trở, kìm hãm sự phát triển nơi đây.

Các ngành nghề truyền thống cũng được cấp ủy, chính quyền tạo mọi điều kiện để phát triển như cơ khí; mộc dân dụng; sản xuất gạch không nung; tổ thợ nề... Hiện nay, xã có 2 làng nghề được công nhận, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động. Các hoạt động dịch vụ, thương mại được khuyến khích phát triển.

Toàn xã hiện có trên 270 hộ kinh doanh dịch vụ, buôn bán, như dịch vụ ăn uống; dịch vụ vận chuyển hàng hóa, vật liệu; sửa chữa điện tử, điện lạnh, xe máy; dịch vụ phục vụ đám cưới... Hoạt động XKLĐ được đẩy mạnh, bình quân mỗi năm có 80 - 90 người đi XKLĐ và tổng số người đi XKLĐ hiện tại ở địa phương là 346 người; nguồn thu từ xuất khẩu lao động 5 năm ước đạt hơn 310 tỷ đồng.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội trên địa bàn cũng có nhiều chuyển biến tích cực với điểm nhấn về giáo dục ở cả 3 trường đều giữ vững đạt chuẩn quốc gia và chất lượng giáo dục được nâng lên với kết quả về tỷ lệ học sinh giỏi tỉnh và huyện xếp tốp đầu của huyện.

Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao ngày càng phong phú, đa dạng, đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của nhân dân. Công tác an sinh xã hội được chăm lo; tỷ lệ hộ nghèo từ 6,3% năm 2015 giảm xuống còn 1,77%. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo động lực cho địa phương phát triển.