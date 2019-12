Xác định người phụ nữ có biểu hiện say rượu lái ô tô với tốc độ cao

Ngày 19/12, một lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, đã tiếp nhận thông tin về hành vi người phụ nữ lái ô tô có biểu hiện say rượu, vừa lái xe vừa gào thét, khóc lóc và thách thức cơ quan Công an, tâm lý không bình thường.