Xây dựng hai phương án tổ chức kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An

Chiều 11/8, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An để nghe và cho ý kiến một số nội dung liên quan đến Lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An và 90 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức chủ trì cuộc họp. Tham dự có đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các thành viên Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An; lãnh đạo thành phố Vinh và huyện Hưng Nguyên.

Lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An (1030 - 2020) được tổ chức nhằm phát huy giá trị truyền thống, khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của vùng đất và con người Nghệ An trong tiến trình lịch sử dựng nước, giữ nước và xây dựng đất nước.