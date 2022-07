(Baonghean.vn) - Xây dựng lực lượng Cảnh sát Công an Nghệ An trong sạch, vững mạnh; trọng dân, gần dân, có trách nhiệm với nhân dân là một trong những mong muốn của lãnh đạo tỉnh Nghệ An gửi đến các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962- 20/7/2022), chiều 19/7, Công an tỉnh Nghệ An trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm, gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng qua các thời kỳ.

Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành, thị.

Về phía Công an tỉnh, có Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí trong Ban Giám đốc; cùng đại diện các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Cảnh sát Công an Nghệ An qua các thời kỳ.

Điều tra, làm rõ gần 6.000 vụ phạm pháp hình sự

Tại lễ kỷ niệm, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an Nghệ An đã cùng nhau ôn lại truyền thống 60 năm. Theo đó, cùng với lực lượng Cảnh sát nhân dân cả nước nói chung, trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an Nghệ An đã lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Ngay từ khi mới ra đời, lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an Nghệ An đã khắc phục khó khăn, không quản ngại hy sinh, gian khổ, lao mình vào cuộc đấu tranh quyết liệt làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của bọn phản cách mạng và tội phạm. Hình ảnh người Cảnh sát làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác, giữ gìn trật tự trị an, tấn công truy quét tội phạm đã làm cho nhân dân an tâm, tin tưởng vào cuộc sống của chế độ mới.

Từ năm 2015 đến nay, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã điều tra, làm rõ gần 6.000 vụ phạm pháp hình sự, bắt, xử lý hơn 13.000 đối tượng liên quan; thu hồi tiền, tài sản có tổng trị giá hơn 83 tỷ đồng. Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, đã bắt giữ hơn 6.300 vụ, 7.021 đối tượng, thu hơn 700 kg ma túy các loại và hàng trăm khẩu súng, công cụ hỗ trợ nguy hiểm khác. Trên lĩnh vực đấu tranh tội phạm và vi phạm trật tự quản lý kinh tế, chức vụ và môi trường, đã phát hiện, khởi tố 52 vụ, 73 đối tượng phạm tội về tham nhũng, chức vụ; phát hiện, bắt 4.627 vụ, 5.014 đối tượng phạm tội và vi phạm về trật tự quản lý kinh tế; 2.137 vụ, 2.877 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường; thu nhiều tài sản, hàng hoá có tổng trị giá hơn 140 tỷ đồng.

Ghi nhận những thành tích trong 60 năm qua, Đảng, Nhà nước đã phong tặng cho Công an Nghệ An (trong đó có lực lượng Cảnh sát nhân dân) 2 Huân chương Hồ Chí Minh, 2 Huân chương Độc lập, 115 Huân chương Quân công các hạng; 3 Huân chương Lao động các hạng; có 21 tập thể và 9 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; hàng trăm tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công các hạng và nhiều phần thưởng cao quý khác. Trong đó, lực lượng Cảnh sát nhân dân có 17 tập thể, 5 cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; hàng trăm tập thể, cá nhân được tặng thưởng các danh hiệu cao quý khác của Đảng, Nhà nước.

Trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những thành tích và chiến công của lực lượng Cảnh sát Công an Nghệ An; nhiệt liệt biểu dương các đơn vị anh hùng, các đồng chí anh hùng, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, các đồng chí công an lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Cảnh sát Công an Nghệ An qua các thời kỳ đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí nêu rõ, hiện nay, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, các mối đe dọa truyền thống, phi truyền thống, biến đổi khí hậu, dịch bệnh ngày càng gay gắt; trong nước và trên địa bàn tỉnh các thế lực thù địch ráo riết tiến hành âm mưu và hoạt động chống phá, tình hình trật tự, an toàn xã hội tiềm ẩn nguy cơ phức tạp. Bối cảnh trên, nhiệm vụ giữ gìn trật tự, an toàn xã hội càng hết sức nặng nề, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị lực lượng Cảnh sát Công an Nghệ An trong thời gian tới tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Trên cơ sở đó, nâng cao chất lượng công tác dự báo chiến lược, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực công tác đảm bảo an ninh, trật tự nói chung, phòng, chống tội phạm và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội nói riêng.

Lực lượng Cảnh sát Công an Nghệ An cần quán triệt quan điểm “lấy dân làm gốc”, “trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”, gắn bó máu thịt với nhân dân. Xây dựng hình ảnh người chiến sỹ công an gần gũi, thân thiết với nhân dân; đa dạng hóa các hình thức và tạo điều kiện để nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng củng cố thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tập trung xây dựng lực lượng Cảnh sát Công an Nghệ An trong sạch, vững mạnh. Trong đó, Ban Thường vụ, lãnh đạo Công an tỉnh phải tiếp tục chỉ đạo xây dựng bộ máy theo hướng tinh gọn, đảm bảo về chất lượng, đủ về số lượng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động…

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu cũng nêu rõ, về phía lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và nghiên cứu, xem xét, tranh thủ các nguồn lực có thể hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho lực lượng Cảnh sát Công an Nghệ An thực hiện và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đã trao tặng lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an Nghệ An bức trướng mang dòng chữ: Lực lượng Cảnh sát Công an tỉnh Nghệ An "60 năm mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Dịp này, Công an tỉnh Nghệ An cũng đã vinh danh 60 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của lực lượng Cảnh sát Công an Nghệ An.

Phát biểu bế mạc Lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng kêu gọi và đề nghị lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát Công an Nghệ An trên dưới một lòng, đoàn kết, kỷ cương, tận tụy, trách nhiệm, mưu trí, dũng cảm, khắc phục khó khăn, tiếp tục xây dựng, cũng cố lực lượng ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, gặt hái nhiều chiến công xuất sắc hơn nữa, cùng với các lực lượng khác phấn đấu đưa Công an Nghệ An sớm trở thành đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các đồng chí trong Thường trực các huyện, thành, thị ủy đã luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát đối với lực lượng Cảnh sát Công an Nghệ An. Mong rằng, trong thời gian tới, các đồng chí tiếp tục quan tâm, chỉ đạo để lực lượng Cảnh sát Công an Nghệ An tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.