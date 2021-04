Xây dựng Nghệ An trở thành Trung tâm y tế chuyên sâu khu vực Bắc Trung Bộ

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan. Toàn cảnh cuộc làm việc giữa các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Đoàn công tác Bộ Y tế. Ảnh: Thành Duy NHIỀU CHỈ TIÊU VƯỢT KẾ HOẠCH ĐỀ RA Báo cáo với Đoàn công tác, Giám đốc Sở Y tế Dương Đình Chỉnh cho biết, năm 2020, đại dịch Covid-19 đã tác động mạnh mẽ, toàn diện và sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội. Song công tác y tế của Nghệ An vẫn cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, qua đó góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các chỉ tiêu cơ bản vượt kế hoạch đề ra: tỷ lệ % xã đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế (92,6/92); tỷ lệ % trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác sĩ làm việc (90/90); số giường bệnh trên 10.000 dân (34,9/34,4) và số bác sĩ/1 vạn dân (10/8,5).

Nhờ sự chỉ đạo của các cấp, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị; sự ủng hộ, đồng lòng của người dân và sự chủ động tích cực, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả nên tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát tốt, không để xảy ra dịch và không có tử vong do dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An trình bày báo cáo tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tính đến 4/4/2021, tỉnh Nghệ An chưa ghi nhận ca nhiễm Covid-19. Toàn tỉnh đã thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe cho trên 75.000 trường hợp có yếu tố nguy cơ; tổ chức lấy 41.720 mẫu xét nghiệm Covid-19, tất cả các mẫu có kết quả âm tính.

Tỉnh Nghệ An cũng triển khai đồng bộ các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm; chất lượng khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh không ngừng được cải thiện, chất lượng các dịch vụ y tế ngày càng được nâng cao. Công tác phát triển chuyên môn kỹ thuật tiếp tục đạt được những bước tiến quan trọng; nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu đã và đang được triển khai thực hiện hiệu quả. Điểm đáng ghi nhận, ngành Y tế đã xây dựng phác đồ điều trị cho 4 chuyên ngành: Nội, Ngoại, Sản, Nhi.

Bên cạnh đó, công tác dân số/KHHGĐ, chăm sóc sức khỏe sinh sản; công tác tổ chức cán bộ, đào tạo và nghiên cứu khoa học; ứng dụng công nghệ thông tin trong y tế; công tác dược; quản lý nhà nước và điều hành ngành Y tế được quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực. Thực hiện cơ chế tự chủ 100% các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trong toàn tỉnh, trong đó 1 đơn vị tự chủ nhóm I, 18 đơn vị tự chủ nhóm II. Mỗi năm tiết kiệm được từ giảm chi thường xuyên 295 tỷ đồng.

Đồng chí Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Năm 2021, Nghệ An đặt mục tiêu phát triển hệ thống y tế công bằng, chất lượng hiệu quả, bền vững, hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, góp phần nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, chất lượng cuộc sống cho Nhân dân. Về các chỉ tiêu cơ bản, phấn đấu tỷ lệ % xã đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế (93); tỷ lệ % trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác sĩ làm việc (90/90); số giường bệnh trên 10.000 dân (35,72) và số bác sĩ/1 vạn dân (11).

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác của Bộ Y tế đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, qua đó định hướng cho ngành Y tế Nghệ An xác định được hướng phát triển trong thời gian tới. Đồng thời, đã giải đáp các kiến nghị, đề xuất của tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, Bộ Y tế sẽ sớm trình Chính phủ có quyết định phê duyệt Đề án đào tạo nhân lực y tế vùng sâu, vùng xa của cả nước, trong đó có Nghệ An. Bên cạnh đó, Bộ Y tế đang hoàn thiện dự thảo sửa Luật Khám chữa bệnh, Luật BHYT sửa đổi đề trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt nhằm giải quyết các tồn tại trong khám, chữa bệnh BHYT. Bộ Y tế cũng sẽ tiếp tục đánh giá, xem xét để công nhận Bệnh viện Ung bướu Nghệ An là bệnh viện tuyến cuối của khu vực Bắc Trung Bộ trong thời gian tới.

BỘ Y TẾ SẼ HỖ TRỢ NGÀNH Y TẾ NGHỆ AN PHÁT TRIỂN

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã báo cáo những thông tin cơ bản về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó nhấn mạnh, đến thời điểm này Nghệ An chưa ghi nhận ca nhiễm Covid-19 và tỉnh đã dành nguồn lực lớn cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đối với lĩnh vực y tế, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, tỉnh Nghệ An xác định đây là lĩnh vực đặc biệt quan trọng. Thể hiện là mặc dù trong điều kiện còn khó khăn nhưng hệ thống khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân đã được quan tâm và đến thời điểm này là khá hoàn thiện từ tuyến tỉnh đến tuyến cơ sở, cơ bản đáp ứng được yêu cầu.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Người đứng đầu UBND tỉnh Nghệ An cũng cảm ơn sự quan tâm của Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn, đặc biệt là các bệnh viện tuyến Trung ương trong thời gian qua đã hỗ trợ các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn về các kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu trong khám chữa bệnh. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả, tổ chức tốt công tác khám, chữa bệnh đảm bảo nhu cầu cho người dân; kiện toàn lại các hệ thống các cơ sở khám chữa bệnh, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ sở trong lĩnh vực y tế.

Về công tác tiêm phòng vắc-xin Covid-19, đồng chí Nguyễn Đức Trung cho biết, qua rà soát, Nghệ An có khoảng trên 2,5 triệu người sẽ phải tiêm phòng, trong đó có 667.000 người được ưu tiên tiêm trước theo Nghị quyết 21/NQ-CP Chính phủ.

“Để thực hiện được công tác này đòi hỏi nguồn kinh phí rất lớn. Vì vậy, mong Bộ Y tế có sự quan tâm trong việc xác định lượng cung cấp vắc-xin, trước mắt đảm bảo nguồn vắc-xin cho các đối tượng được ưu tiên theo Nghị quyết 21. Đối với các đối tượng còn lại, mong Bộ Y tế hướng dẫn thêm cho tỉnh”, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Việt Tiến hướng dẫn thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm ở Bệnh viện HNĐK Nghệ An. Ảnh tư liệu

Bên cạnh đó, đề nghị Bộ Y tế quan tâm ủng hộ kiến nghị của tỉnh về tăng cường nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở khám chữa bệnh, đặc biệt tại tuyến tỉnh. Và nâng một số bệnh viện của tỉnh trở thành bệnh viện tuyến cuối, phục vụ khám, chữa bệnh tốt hơn cho người dân trong khu vực Bắc Trung Bộ. Quan tâm thêm các chính sách hỗ trợ tuyến y tế cơ sở, đặc biệt là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bởi Nghệ An là địa bàn rộng, khu vực miền núi chiếm diện tích lớn, dân số tập trung đông, điều kiện khám chữa bệnh ở những khu vực này chưa được tốt.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các bệnh viện tuyến Trung ương tiếp tục quan tâm, giúp cho các bệnh viện lớn, đặc biệt là các bệnh viện trên địa bàn TP. Vinh có đủ năng lực để thực hiện các kỹ thuật cao, chuyên sâu về y tế. Bởi TP. Vinh được xác định là Trung tâm kinh tế - văn hóa vùng Bắc Trung Bộ, trong đó có trung tâm y tế.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đánh giá, công tác y tế, chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian qua đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Thể hiện là nhiều con số vượt xa so với các địa phương khác và vượt các chỉ tiêu trong Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

“Đây là kết quả quá trình phấn đấu của địa phương, sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ của tỉnh cho mạng lưới y tế, sự nỗ lực của ngành Y tế. Trên cơ sở đó, ngành Y tế của Nghệ An sẽ có điều kiện phát triển ở mức độ cao hơn, nhanh hơn so với các địa phương khác”, Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh và cho biết, đối với các kiến nghị của tỉnh, Bộ Y tế ghi nhận và sẽ nỗ lực, cùng với tỉnh phấn đấu xây dựng y tế của Nghệ An phát triển.

Về định hướng phát triển ngành Y tế của tỉnh trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng, phải xác định, xây dựng, phát triển y tế tỉnh Nghệ An trở thành Trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Bắc Trung Bộ. Bộ Y tế sẽ tập trung hỗ trợ, cùng với tỉnh thực hiện điều này. Đồng thời, yêu cầu các bệnh viện tuyến Trung ương, Trường Đại học Y Hà Nội hỗ trợ toàn diện các chuyên khoa, đào tạo nhân lực cho ngành y tế Nghệ An.

“Đây phải là mục tiêu phấn đấu của tỉnh và cũng là mục tiêu phấn đấu của Bộ Y tế tại khu vực Bắc Trung Bộ, nhằm đảm bảo cho người dân trong khu vực được tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng cao, gần tương đương với các bệnh viện Trung ương. Trung tâm y tế chuyên sâu là phải là tổng thể, toàn diện, ở tất cả các chuyên khoa và ở các ngành khác trong toàn bộ lĩnh vực y tế”. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Bên cạnh đó, người đứng đầu Bộ Y tế cũng cho rằng, nhìn tổng thể chung, tiềm năng phát triển của tỉnh không dừng ở dịch vụ mà có thể gắn với kinh tế, phát triển nông thôn. Vì vậy, Bộ Y tế mong muốn tỉnh Nghệ An tham gia cùng thu hút đầu tư các doanh nghiệp vào sản xuất, chế biến, kinh doanh dược, dược liệu, trang thiết bị y tế.

Phát biểu đáp từ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh, cùng với phát triển kinh tế thì Nghệ An xác định công tác chăm sóc sức khỏe của Nhân dân là ưu tiên quan trọng và lĩnh vực y tế là trụ cột phát triển của tỉnh. Bởi Nghệ An có một bộ phận người dân ở khu vực nông thôn và vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn, từ đó tác động lớn đến việc tiếp cận các dịch vụ y tế. Bên cạnh đó, Nghệ An là địa bàn chịu sự tác động khắc nghiệt của thiên tai nên nguy cơ bùng phát dịch bệnh là rất lớn.

Trong thời gian qua, ngành Y tế của tỉnh là nỗ lực và có những thành tựu nhất định, đóng góp vào quá trình phát triển chung của tỉnh. Hệ thống bệnh viện, cơ sở y tế phát triển nhanh và rộng khắp, nhiều cơ sở y tế kỹ thuật cao đã được đưa vào hoạt động, không chỉ phục vụ người dân trong tỉnh mà còn phục vụ người dân nhiều tỉnh lân cận, người dân nước bạn Lào.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Duy

Cảm ơn sự quan tâm của Bộ Y tế dành cho tỉnh Nghệ An trong thời gian qua và những định hướng, gợi mở, một số nhiệm vụ cụ thể mà Bộ trưởng Bộ Y tế vừa nêu, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, ngành Y tế tỉnh cần phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa trước những nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao của Nhân dân và xu thế phát triển của y học.



Nghệ An xin tiếp thu đầy đủ và tỉnh sẽ quan tâm, cụ thể hóa vào những chương trình, kế hoạch trong thời gian tới để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ phát triển ngành Y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của Nhân dân. Đồng thời, mong trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của Bộ Y tế để Nghệ An sớm trở thành Trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Bắc Trung Bộ./.