Dự hội nghị tại điểm cầu Công an Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: Xuân Bắc

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 03, hiệu quả các mặt công tác của Công an cấp huyện đã được nâng lên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Công an cấp huyện đã được điều chỉnh phù hợp với các cơ chế, chính sách pháp luật, tình hình thực tiễn công tác bảo đảm ANTT tại địa bàn cấp huyện; chất lượng đội ngũ không ngừng được nâng lên, góp phần để Công an cấp huyện thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT.



Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác đến thăm Công an xã Ngọc Lâm (Thanh Chương). Ảnh: Xuân Bắc

Tại Nghệ An, sau khi Chỉ thị 03 được ban hành, Công an tỉnh đã nghiêm túc triển khai thực hiện, coi trọng việc xây dựng toàn diện Công an cấp huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới. Qua đó, chất lượng các mặt công tác của Công an huyện được nâng lên rõ rệt, những đề xuất, kiến nghị của nhân dân được giải quyết nhanh chóng, thuận lợi; kết quả điều tra, khám phá án năm sau cao hơn năm trước. Công an cấp huyện cũng đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết nhiều vụ việc phức tạp về ANTT, khắc phục tình trạng bị động, lúng túng đã góp phần hết sức quan trọng, tích cực vào việc đảm bảo ANTT địa phương.



Tại hội nghị, Bộ Công an tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 03.