Xe Xe điện Porsche Cayenne ra mắt với công nghệ sạc không dây tiên phong Xe điện Porsche Cayenne sẽ trở thành mẫu SUV đầu tiên ứng dụng sạc không dây 11 kW, mang lại sự tiện lợi tối đa cho người dùng từ năm 2026.

Porsche đang thay đổi cách người dùng tiếp cận xe điện bằng việc trang bị công nghệ sạc cảm ứng cho mẫu Cayenne Electric.

Đây là hệ thống sạc không dây đầu tiên trên thế giới dành cho một mẫu xe điện thương mại, hoạt động với công suất lên đến 11 kW.

Khoảng 75% nhu cầu sạc diễn ra tại nhà, vì vậy công nghệ này được kỳ vọng mang đến sự thuận tiện và đơn giản hơn cho người sử dụng.

Cách thức hoạt động của hệ thống sạc cảm ứng

Hệ thống bao gồm một tấm sạc gắn trên mặt đất và bộ nhận được lắp dưới gầm xe. Khi xe điện Porsche Cayenne đỗ đúng vị trí, trường điện từ sẽ truyền năng lượng đến bộ nhận để chuyển hóa thành điện năng nạp vào pin. Người dùng chỉ cần dừng xe và kéo phanh tay, toàn bộ quá trình sẽ tự động diễn ra mà không cần kết nối cáp sạc.

Tất cả được quản lý thông qua ứng dụng My Porsche, giúp kiểm soát tiến trình nạp và quản lý nhiều xe cùng lúc.

Hiệu suất và khả năng sạc

Hiệu suất truyền tải năng lượng của hệ thống đạt tới 90%, đủ để nạp đầy pin qua đêm. Công suất 11 kW giúp Cayenne Electric duy trì khả năng sử dụng hàng ngày, trong khi công nghệ sạc nhanh DC 400 kW cho phép nạp từ 5% lên 80% chỉ trong 15 phút – một lựa chọn lý tưởng cho những chuyến đi xa.

Tính an toàn và độ bền

Porsche chú trọng đến độ an toàn của công nghệ mới. Tấm sạc không dây được thiết kế chống nước, đạt chứng nhận CE và UL, đồng thời trải qua nhiều thử nghiệm khắt khe bởi TÜV Süd.

Hệ thống được tích hợp cảm biến chuyển động và nhận diện vật cản để tự động ngắt khi có nguy hiểm. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ cập nhật phần mềm từ xa, đảm bảo luôn duy trì tính hiện đại và an toàn theo thời gian.

Thông số nổi bật

Tấm sạc nặng khoảng 50 kg với kích thước 117 x 78 x 6 cm, dễ dàng lắp đặt trong gara, sân để xe hoặc bãi đỗ ngoài trời. Công suất sạc cảm ứng đạt 11 kW, trong khi sạc nhanh DC đạt tối đa 400 kW.

Tất cả kết nối được hỗ trợ qua LTE và WLAN, cho phép cập nhật phần mềm tự động và quản lý tiện lợi qua ứng dụng.

Kế hoạch phân phối

Hệ thống sạc không dây Porsche Wireless Charging cùng xe điện Porsche Cayenne sẽ được bán ra tại châu Âu từ năm 2026 trước khi mở rộng sang các thị trường toàn cầu.

Giá bán chưa được công bố, nhưng đây chắc chắn sẽ là một gói trang bị cao cấp trong phân khúc xe điện hạng sang. Porsche còn cung cấp dịch vụ lắp đặt chuyên nghiệp để đảm bảo quá trình sử dụng diễn ra trọn vẹn và tiện lợi nhất.

Tương lai xe điện Porsche Cayenne

Với sự kết hợp giữa sạc cảm ứng tiên tiến, sạc nhanh DC công suất lớn và công nghệ sơn phát quang độc đáo, Porsche Cayenne Electric trở thành mẫu SUV mang tính đột phá.

Xe không chỉ mang lại sự tiện nghi tối đa cho người dùng mà còn mở ra hướng phát triển mới cho toàn bộ ngành công nghiệp xe điện. Đây chính là bước đi giúp Porsche củng cố vị thế thương hiệu dẫn đầu về hiệu năng, thiết kế và trải nghiệm công nghệ cao cấp.