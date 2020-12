Xem học sinh THPT bắn đạn thật súng tiểu liên AK

(Baonghean.vn) - Hội thao Quốc phòng và An ninh tỉnh Nghệ An lần thứ nhất được tổ chức tại Trung đoàn 764, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh. Tham dự hội thao có 621 học sinh đến từ 69 trường THPT trên toàn tỉnh. Trong 3 ngày diễn ra Hội thao Quốc phòng và An ninh tỉnh Nghệ An, các đoàn tham gia đã hoàn thành 9 nội dung thi đầy sôi động và gay cấn.

Thành Cường - Trọng Kiên