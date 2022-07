Xét đề nghị đặc xá đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, đúng quy định của Luật Đặc xá

(Baonghean.vn) - Quyết định số 766 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022 thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội, kết án phạt tù. Đây là chính sách khoan hồng đặc biệt nhằm giúp người lầm lỗi có cơ hội sớm trở về đoàn tụ với gia đình và xã hội để làm lại cuộc đời. Trại Tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đang khẩn trương làm tốt công tác chuẩn bị cho đợt đặc xá năm nay.

Ngay sau khi nhận được Quyết định về đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước, hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương, kế hoạch của Bộ Công an, UBND tỉnh và Công an tỉnh về công tác đặc xá cho phạm nhân trong dịp 2/9, Trại Tạm giam Công an tỉnh đã quán triệt cho cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị các nội dung về công tác đặc xá, triển khai thực hiện Luật Đặc xá đảm bảo chính xác, khách quan, toàn diện, công khai và minh bạch, tiến hành niêm yết công khai Quyết định về đặc xá của Chủ tịch nước tại các khu vực giam giữ, lao động của phạm nhân. Đồng thời, phổ biến những quy định về công tác đặc xá năm 2022 đến toàn thể phạm nhân.

Công tác xét đề nghị đặc xá đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, chặt chẽ, theo đúng quy định của Luật Đặc xá và hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá; không để lọt những người không đủ điều kiện vào danh sách đề nghị đặc xá và không để sót những người có đủ điều kiện nhưng không được đề nghị đặc xá.

Để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho phạm nhân được đặc xá trở về tái hòa nhập cộng đồng, Trại Tạm giam tiến hành tổ chức các lớp học tái hòa nhập cộng đồng; yêu cầu phạm nhân cam kết sau khi được đặc xá sẽ trở về nơi cư trú, trình báo với chính quyền địa phương đúng thời hạn quy định. Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục để họ nhận thức đúng đắn về chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước để trở về địa phương sống lương thiện, không tái phạm tội. Đồng thời, trang bị cho các phạm nhân những kiến thức, kỹ năng sống cơ bản để khi được đặc xá trở về cộng đồng, phấn đấu trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.

Đối với những phạm nhân chưa đủ tiêu chuẩn được đề nghị đặc xá lần này, qua công tác giáo dục giúp họ hiểu hơn về chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta, từ đó yên tâm cải tạo, cố gắng phấn đấu lao động, học tập, chấp hành tốt nội quy Trại Tạm giam để sớm được trở về với gia đình và hòa nhập cùng xã hội.

Đặc xá nhân dịp 02/9 hàng năm là một chủ trương lớn, khẳng định chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội đang bị kết án phạt tù; qua đó khuyến khích họ tích cực học tập, lao động, cải tạo để được hưởng đặc xá, phấn đấu trở thành người có ích trong xã hội. Còn các trường hợp phạm nhân khác tuy chưa đủ tiêu chuẩn được đề nghị xét đặc xá lần này nhưng cũng đã hiểu hơn chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước, do đó sẽ yên tâm cải tạo, phấn đấu, rèn luyện để sớm được hưởng sự khoan hồng trong những đợt đặc xá tiếp theo.