Xử phạt 660 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

(Baonghean.vn) - Trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2023, các đoàn công tác liên ngành, chuyên ngành đã thực hiện kiểm tra 6.337 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm; tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền trên 781 triệu đồng.

Triển khai thực hiện "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2023 (15/4/2023-15/5/2023), Nghệ An đã đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của chủ cơ sở, người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm cũng như người tiêu dùng trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.

Toàn tỉnh đã tổ chức 114 cuộc nói chuyện truyền thông cho 5.204 lượt người; tổ chức tập huấn 38 lớp với 4.660 người tham gia; 4.105 lượt phát thanh; 31 chương trình truyền hình; 90 tin bài, báo viết được đăng tải; cùng với đó hàng chục ngàn tờ rơi, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu được treo, phát cho người dân.

Trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, Nghệ An đã tổ chức 473 đoàn công tác liên ngành (Trong đó, tuyến tỉnh có 07 đoàn, tuyến huyện có 26 đoàn và tuyến xã có 440 đoàn); thực hiện kiểm tra 6.337 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm.

Kết quả có 5.677 cơ sở đạt yêu cầu (chiếm 89,6%) và có 660 cơ sở vi phạm (chiếm 10,4%). Các đoàn công tác đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền trên 781 triệu đồng và tiêu hủy một mặt hàng thực phẩm có trị giá hơn 45 triệu đồng.

Ngành Y tế Nghệ An cũng đã tiến hành giám sát các mối nguy ô nhiễm thực phẩm với 50 mẫu thực phẩm, hiện tại đang chờ kết quả. Ngoài ra, ngành còn thực hiện giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm tại 23 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, khu du lịch.

Trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2023, trên địa bàn tỉnh cũng đã ghi nhận 01 vụ ngộ độc thực phẩm Trường Mầm non xã Thuận Sơn (Đô Lương) làm 76 người mắc, không có trường hợp tử vong. Nguyên nhân vụ ngộ độc là do sử dụng thực phẩm nhiễm vi khuẩn tụ cầu vàng./.