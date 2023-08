Xuân Mạnh viết tâm thư chia tay Sông Lam Nghệ An gia nhập Câu lạc bộ Hà Nội

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sau khi chia tay Sông Lam Nghệ An, trên trang Facebook cá nhân, Xuân Mạnh viết tâm thư chia sẻ cảm xúc với đội bóng đã nuôi dưỡng anh trở thành ngôi sao bóng đá Việt Nam. Bến đỗ mới của tiền vệ gốc Yên Thành là Câu lạc bộ Hà Nội.

Xuân Mạnh chia tay Sông Lam Nghệ An để gia nhập Câu lạc bộ Hà Nội. Ảnh: Chung Lê

Sau gần 15 năm gắn bó với đội bóng xứ Nghệ, kết thúc mùa giải 2023 Xuân Mạnh chính thức nói lời chia tay Sông Lam Nghệ An. Để tri ân đội bóng quê hương, trên trang Facebook cá nhân, Xuân Mạnh đã viết tâm thư chia sẻ cảm xúc với nơi đã nuôi dưỡng anh trở thành ngôi sao của bóng đá Việt Nam.

Xuân Mạnh chia sẻ cảm xúc trên trang Facebook cá nhân. Ảnh: PV

Bài viết của cựu tuyển thủ Việt Nam, có những đoạn đầy lắng đọng cảm xúc: "Sông Lam Nghệ An là tuổi trẻ, là thanh xuân, là ước mơ của Mạnh. Được khoác lên chiếc áo Sông Lam Nghệ An là niềm tự hào và vinh dự với bản thân Mạnh và gia đình. Nơi đã nuôi dưỡng, giáo dục Mạnh không chỉ để trở thành cầu thủ giỏi, mà còn để trở thành người có đạo đức. Quyết định rời Sông Lam Nghệ An là một điều rất khó khăn vào lúc này.

Mạnh cảm ơn tất cả những cổ động viên đã luôn bên cạnh và ủng hộ Mạnh cũng như đội bóng trong bất cứ hoàn cảnh nào. Mạnh sẽ luôn ghi nhớ những tình yêu mà người hâm mộ đã dành cho mình.

Dù ở đội bóng nào đi chăng nữa, thì Sông Lam Nghệ An vẫn luôn là một phần trong trái tim Mạnh" - Xuân Mạnh chia sẻ trên trang Facebook cá nhân.

Xuân Mạnh để lại nhiều ấn tượng khi thi đấu tại vị trí tiền vệ mỏ neo. Ảnh: Chung Lê

Xuân Mạnh được Sông Lam Nghệ An phát hiện từ Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An. Trải qua quá trình tập luyện tại lò đào tạo bóng đá trẻ xứ Nghệ, Xuân Mạnh luôn là cầu thủ để lại nhiều dấu ấn nổi bật. Năm 2018, đánh dấu mốc son chói lọi trong chặng đường chơi bóng chuyên nghiệp của cầu thủ gốc Yên Thành khi anh cùng U23 Việt Nam giành vị trí Á quân tại Giải U23 châu Á.

Tại cấp câu lạc bộ, Xuân Mạnh là cầu thủ có đóng góp lớn vào lối chơi của Sông Lam Nghệ An. Đặc biệt, với kỹ thuật điêu luyện, thể lực sung mãn, cầu thủ sinh năm 1997 có thể chơi tốt ở nhiều vị trí trên sân. Mùa giải 2022, sau khi Ojong Mark dính chấn thương, Xuân Mạnh được Ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An bố trí chơi trong vai trò tiền vệ mỏ neo. Tại vị trí này, Xuân Mạnh đã tạo ra dấu ấn đậm nét và là cầu thủ không thể thay thế trong đội hình của đội chủ sân Vinh. Mùa giải 2023, Xuân Mạnh được ra sân 17 lần, là cầu thủ có thời gian thi đấu nhiều nhất cho Sông Lam Nghệ An tại V.League 2023.

Không có sự phục vụ của tiền vệ gốc Yên Thành, sẽ là một tổn thất lớn đối với Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên, ở đội bóng xứ Nghệ vẫn còn đó Trọng Hoàng, Đình Châu đang sẵn sàng để khỏa lấp khoảng trống mà Xuân Mạnh để lại. Đặc biệt, tại các cấp độ đội trẻ, các cầu thủ như Ngô Văn Bắc, Phan Bá Quyền cũng là những cầu thủ đang thi đấu đầy ấn tượng ở vị trí này.

Sau khi chia tay Sông Lam Nghệ An, Xuân Mạnh sẽ cập bến Câu lạc bộ Hà Nội. Được thi đấu trong màu áo của Nhà đương kim vô địch giúp tiền vệ sinh năm 1997 có nhiều cơ hội để gặt hái được nhiều thành tích trong sự nghiệp. Và đó cũng là điều kiện thuận lợi để Xuân Mạnh có thể được triệu tập vào đội tuyển Quốc gia./.