Xuất hiện nhiều điểm sạt lở ở Kỳ Sơn, Tương Dương

Theo Chuyên gia thời tiết, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy dự báo vào tháng 8 và tháng 9 sẽ là cao điểm mưa lũ tại Nghệ An. Do đó, các điểm ách yếu, có nguy cơ cao cần được các địa phương và cơ quan chức năng xử lý sớm để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân.