Xúc động, hào hùng Chương trình nghệ thuật 'Bản hùng ca bất diệt'

(Baonghean.vn) - Ngày 23/7, thực hiện chương trình công tác tại Nghệ An, đồng chí Phạm Minh Chính , Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều hoạt động tri ân giàu ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ .

(Baonghean.vn) - Sau chiến thắng trước đội đầu bảng Hải Phòng, Huấn luyện viên Huy Hoàng nhấn mạnh việc cải thiện vị trí là yếu tố giúp Sông Lam Nghệ An có được kết quả tốt tại vòng 9 V.League.

(Baonghean.vn) - Chiều 23/7, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An phối hợp với thị xã Cửa Lò tổ chức lễ trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình thân nhân liệt sĩ ở phường Nghi Hòa (thị xã Cửa Lò).

(Baonghean.vn) - Với siêu phẩm của Văn Đức, cùng sự tỏa sáng của đồng đội, Sông Lam Nghệ An đánh bại Hải Phòng với cách biệt 3 bàn không gỡ. Chiến thắng này giúp đội bóng xứ Nghệ vươn lên đầu bảng xếp hạng V.League 2022.

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7), Sở Giao thông Vận tải Nghệ An tổ chức nhiều hoạt động tưởng niệm, tri ân.

(Baonghean.vn) - Sáng 23/7, nhân dịp sang dự Hội đàm với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy Quân sự và Ban Giám đốc Công an 3 tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng và Bôlykhămxay (Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) đã về dâng hương, dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.