100% kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh trả lời, giải quyết

(Baonghean.vn) - Báo cáo tại kỳ họp thứ 7 HĐND khóa XVIII vào sáng ngày 12/7, thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An, ông Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã nêu 10 nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội từ nay đến cuối năm 2022. Mục tiêu cao nhất là hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8,5-9,5%.

(Baonghean.vn) - Cử tri các xã Quỳnh Long, Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu phản ánh: Trước đây bà con ngư dân thực hiện thủ tục đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác hải sản và đăng ký cấp lại giấy chứng nhận an toàn tàu cá tại Chi cục Thuỷ sản thời gian thực hiện thủ tục nhanh chóng, có thể trả kết quả trong ngày. Tuy nhiên, từ khi các thủ tục này đưa về thực hiện tại Trung tâm hành chính công thì thời gian lâu hơn, ảnh hưởng đến đi lại, hoạt động sản xuất của ngư dân. Cử tri kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính tại trung tâm hành chính công, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân.

(Baonghean.vn) - Tìm hiểu của Báo Nghệ An, vào năm 2010 dự án được UBND tỉnh cấp 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến ngày 25/12/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường thu hồi giấy chứng nhận số BA845215 và lại cấp đổi thành 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH537442 và số CH537440. Sau đó, vào năm 2018 và năm 2019, Tổng công ty Hợp tác kinh tế Việt Lào được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển nhượng 2.606,2 m2 đất thương mại dịch vụ có thời hạn sử dụng lâu dài cho Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Nghệ An và Công ty CP phát triển Hoa Sen.