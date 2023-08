19 câu lạc bộ tham gia Liên hoan Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh năm 2023

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Đây là dịp để các nghệ nhân, diễn viên các câu lạc bộ và người dân 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm; qua đó, tiếp tục đẩy mạnh phong trào hát dân ca.

Sáng 3/8, tại thành phố Vinh diễn ra Lễ khai mạc Liên hoan Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh năm 2023, cấp liên tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Quốc Huy - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch); Đại tá Võ Văn Hải - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; Trần Xuân Lương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

Với chủ đề "Đôi bờ ví, giặm", Liên hoan Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh năm 2023 do Ủy ban nhân dân 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh phối hợp tổ chức, diễn ra từ ngày 3 - 5/8. Tham gia Liên hoan có 20 câu lạc bộ Dân ca ví, giặm xuất sắc được lựa chọn từ Liên hoan của 2 tỉnh tổ chức trong tháng 7 vừa qua, trong đó, tỉnh Nghệ An có 12 câu lạc bộ, tỉnh Hà Tĩnh có 7 câu lạc bộ.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc Liên hoan Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh năm 2023. Ảnh: Minh Quân

Phát biểu khai mạc Liên hoan Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh năm 2023, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết: Trong gần 1 thập kỷ qua, chính quyền và người dân 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã chung sức đồng lòng, nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp tích cực để bảo vệ di sản theo hướng thích ứng với thời đại.

Trong đó, việc luân phiên tổ chức Liên hoan Dân ca ví, giặm liên tỉnh là hoạt động thiết thực nằm trong chương trình hành động quốc gia và cũng là minh chứng sống động nhất để khẳng định với cộng đồng quốc tế về cam kết của Việt Nam trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Hướng tới kỷ niệm 10 năm Dân ca ví, giặm được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (2014 - 2024), năm nay, tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Festival Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh với chủ đề “Ví, giặm - Tinh hoa tỏa sáng”. Liên hoan Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh liên tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh năm 2023 là một trong những hoạt động nằm trong Chương trình Festival Dân ca ví, giặm lần đầu tiên được tổ chức tại Nghệ An.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An trao Cờ lưu niệm cho các câu lạc bộ dân ca tham gia Liên hoan. Ảnh: Minh Quân

"Đây là hoạt động văn hóa có ý nghĩa nhằm tôn vinh và khẳng định giá trị trường tồn của ví, giặm; đồng thời, tạo ra sân khấu lớn, sân chơi bổ ích, lành mạnh để nghệ thuật quần chúng được tỏa sáng và lan tỏa tới mọi tầng lớp nhân dân.

Đây cũng là dịp để các nghệ nhân, diễn viên các câu lạc bộ và người dân 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm; qua đó, tiếp tục đẩy mạnh phong trào hát dân ca để ngày càng có nhiều người yêu thích và biết hát dân ca, không chỉ trong phạm vi 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh, mà còn lan tỏa rộng rãi đến với cộng đồng người Nghệ xa quê, nhân dân cả nước và quốc tế", đồng chí Bùi Đình Long nhấn mạnh.

Tiết mục dự thi của Câu lạc bộ Dân ca ví, giặm xã Nghi Long (Nghi Lộc). Ảnh: Minh Quân

Sau lễ khai mạc là phần dự thi của các câu lạc bộ dân ca: Xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc (Nghệ An); Nguyễn Công Trứ, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh); Xã Tam Quang, huyện Tương Dương (Nghệ An) và xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Tiết mục dự thi của Câu lạc bộ Dân ca ví, giặm Nguyễn Công Trứ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Minh Quân

Lễ trao giải Liên hoan Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh năm 2013 sẽ được tổ chức tại Lễ hội đường phố "Lung linh miền di sản" vào tối 5/8.

Phần dự thi của CLB Dân ca ví, giặm xã Tam Quang, huyện Tương Dương. Clip: Minh Quân

Tiết mục dự thi của Câu lạc bộ Dân ca ví, giặm xã Tam Quang (Tương Dương). Ảnh: Minh Quân

Phần dự thi của CLB Dân ca ví, giặm Nguyễn Công Trứ (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Clip: Minh Quân