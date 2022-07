20 năm tín dụng chính sách đồng hành cùng huyện nghèo Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Ngoài sai lầm duy nhất của Thành Chung dẫn đến quả penalty, Hà Nội đã áp đảo hoàn toàn so với Sài Gòn FC để có chiến thắng 3-1 không quá vất vả; Lionel Messi đã ghi bàn thắng đầu tiên kể từ khi bước vào 35 tuổi và giúp PSG khai thông bế tắc ở giữa hiệp 1 trận giao hữu tiền mùa giải gặp Kawasaki Frontale hôm thứ Tư...là những tin tức thể thao nổi bật vừa diễn ra.

Hoa Kỳ trông đợi vào việc khôi phục hoạt động đường ống dẫn khí “Dòng chảy phương Bắc”, coi đây là một yếu tố đảm bảo an ninh năng lượng châu Âu về ngắn hạn, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ned Price cho biết.

Sáng 21/7, Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái bị xét xử công khai về hành vi đánh tử vong bé Vân An, 8 tuổi, con riêng của Thái.

(Baonghean.vn) - Ngày 20/7, Báo Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cùng Quỹ Tấm lòng việt - VTV và nhà tài trợ đã khởi công xây dựng điểm lẻ bản Hòa Lý, Trường TH Mỹ Lý 1, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn.

(Baonghean.vn) - Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo Báo Nghệ An đã giới thiệu với đoàn công tác của Báo Tuyên Quang về mô hình Toà soạn hội tụ của Báo Nghệ An; sự phát triển toàn diện của Báo Nghệ An điện tử trong thời gian gần đây.