Xây dựng Đảng 23 đồng chí được chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ xã Quỳnh Thắng, nhiệm kỳ 2025 - 2030 Sáng 19/8, Đảng bộ xã Quỳnh Thắng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Thị Hồng Hoa - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Lê Tiến Trị - Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam; cùng đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Xã Quỳnh Thắng được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 2 xã miền núi Quỳnh Thắng và Tân Thắng thuộc huyện Quỳnh Lưu cũ. Đảng bộ xã Quỳnh Thắng có 534 đảng viên, sinh hoạt tại 29 tổ chức Đảng trực thuộc, trong đó có 53 đảng viên thuộc đồng bào dân tộc Thái.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Như Thủy



Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ các xã đã bám sát chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận khắc phục khó khăn, chủ động, linh hoạt triển khai toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đạt được những kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 9,7%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng.

Trong đó, thu hút ngành công nghiệp mũi nhọn, ưu tiên phát triển nền nông nghiệp sạch, bền vững bằng cách xây dựng các vùng chuyên canh cây trồng chủ lực cho giá trị kinh tế cao như dứa, mía, keo và chăn nuôi các con đặc sản. Giá trị thu nhập bình quân đầu người đạt gần 60 triệu đồng/năm.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vùng đặc thù được quan tâm chú trọng.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Như Thủy

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung tham luận góp phần bổ sung, hoàn thiện phương hướng, mục tiêu và các giải pháp trọng tâm của Đảng bộ xã trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu, 3 chương trình trọng tâm và 3 khâu đột phá nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Phấn đấu đến năm 2030, Quỳnh Thắng từ xã miền núi khó khăn trở thành xã trung bình khá của tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Văn Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quỳnh Thắng phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Như Thủy

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Quỳnh Thắng đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy đảng, chính quyền trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giúp bà con nông dân xã nhà nói chung và 578 hộ đồng bào dân tộc Thái mạnh dạn đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng trọt vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Như Thủy

Để đạt được mục tiêu xây dựng Quỳnh Thắng trở thành xã trung bình khá của tỉnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã nhấn mạnh 5 nội dung quan trọng để Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Quỳnh Thắng quyết tâm thực hiện. Trong đó, tập trung rà soát điều chỉnh quy hoạch phù hợp với không gian phát triển mới để tạo cơ sở bố trí nguồn lực đầu tư từ ngân sách và thu hút nguồn lực xã hội xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ; Chú ý định hướng quy hoạch phát triển xanh, phát triển bền vững và khả năng kết nối phát triển liên xã, liên vùng, liên kết sản xuất theo chuỗi.

Cần khai thác tối đa lợi thế vùng để tiếp tục chuyển dịch kinh tế, phát triển dịch vụ, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và chế biến sâu các sản phẩm nông nghiệp sạch, hướng đến nền sản xuất hàng hóa chất lượng cao, xuất khẩu nhằm tăng giá trị kinh tế cho nông dân.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trong lĩnh vực y tế, giáo dục, huy động các nguồn lực đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp, đáp ứng tốt nhu cầu dạy học và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đặc biệt, quan tâm đến trẻ em và đồng bào các bản dân tộc thiểu số được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ an sinh xã hội.

Đại biểu Lê Xuân Quyền - Bí thư Chi bộ Trường THCS Quỳnh Thắng tham luận về nội dung đầu tư giáo dục cho học sinh vùng đặc thù. Ảnh: Như Thủy

Tại đại hội, các đại biểu đã thông qua Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quỳnh Thắng nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 23 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Hải được chỉ định là Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã.

Ban chấp hành Đảng bộ xã Quỳnh Thắng nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Như Thủy

Các đại biểu nhất trí 100% thông qua Nghị quyết Đại hội, thể hiện quyết tâm chính trị đưa nghị quyết vào cuộc sống. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo và phát triển, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quỳnh Thắng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 thành công tốt đẹp./.