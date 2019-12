25 người được bầu vào Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An

Báo cáo tại Đại hội đã nêu bật những kết quả mà Hội hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An trong nhiệm kỳ 2014 - 2019. Trong đó, là tổ chức chính trị xã hội làm nhiệm vụ đối ngoại nhân dân, Hội đã thường xuyên và chủ động nâng cao chất lượng công tác, thông tin, tuyên truyền, quảng bá tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai Nhà nước và nhân dân Việt - Nga.

Các hoạt động tuyên truyền thông qua các hình thức như giao lưu hữu nghị, xuất bản cuốn sách “Hội hữu nghị Việt - Nga quá trình hình thành và phát triển”; tuyên truyền trên các phương tiện báo đài, Tạp chí Bạch Dương...

Một trong những lợi thế đặc thù của Hội là sự thắt chặt kết nối giữa Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và tỉnh Ulianov - quê hương lãnh tụ V.I.Lenin thông qua Hội người Việt của tỉnh Ulianov và Hội hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An. Từ đó, tạo dựng được nhiều chương trình đối ngoại nhân dân, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hoa và chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài Bác Hồ ở thành phố Ulianov. Ảnh tư liệu

Hội đã đổi mới, sáng tạo về nội dung, phương thức hoạt động để nâng cao chất lượng hoạt động trong giai đoạn mới, nhất là duy trì tích cực các hoạt động đối ngoại nhân dân. Từ năm 2014 Hội đã tổ chức thành công 5 lần đón đồng bào Nghệ An ở Liên bang Nga về quê vui Xuân đón Tết cổ truyền.