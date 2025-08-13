Thứ Tư, 13/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Khỏe & Đẹp

3 công thức nước uống từ táo tàu giúp bồi bổ sức khỏe và giải nhiệt ngày nóng

Quốc Duẩn 13/08/2025 12:08

Gợi ý công thức nước uống từ táo tàu giúp giải nhiệt ngày nóng, bổ máu, đẹp da, tăng cường sức đề kháng, dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

Táo tàu từ lâu đã được coi là “vị thuốc” quý trong ẩm thực và y học cổ truyền Á Đông. Loại quả này không chỉ giúp bổ khí huyết, cải thiện tiêu hóa, làm đẹp da mà còn hỗ trợ tăng cường miễn dịch, giảm mệt mỏi và điều hòa cơ thể. Trong những ngày nóng, kết hợp táo tàu cùng các nguyên liệu tự nhiên khác sẽ tạo nên những món thức uống vừa giải nhiệt vừa bồi bổ sức khỏe.

3 công thức nước uống từ táo tàu giúp bồi bổ sức khỏe và giải nhiệt ngày nóng

Dưới đây là 3 gợi ý thức uống ngon từ táo tàu, dễ làm tại nhà:

1. Nước táo – táo tàu – kỷ tử

Được mệnh danh là “tam giác bảo vệ sức khỏe”, sự kết hợp giữa táo tươi, táo tàu và kỷ tử mang lại vị ngọt thanh, chua nhẹ, giúp bổ máu, tăng năng lượng và cải thiện thị lực.

3 công thức nước uống từ táo tàu giúp bồi bổ sức khỏe và giải nhiệt ngày nóng

Cách làm: Táo tươi cắt miếng, 5 quả táo tàu cắt đôi bỏ hạt, một nắm kỷ tử. Cho vào nồi cùng 800ml nước, nấu 20 phút, uống ấm hoặc để nguội.

2. Nước táo – lê – nấm tuyết

Thức uống này giúp dưỡng phổi, làm dịu cổ họng và cấp ẩm cho da, rất thích hợp cho người hay ở phòng máy lạnh hoặc bị khô da.

3 công thức nước uống từ táo tàu giúp bồi bổ sức khỏe và giải nhiệt ngày nóng

Cách làm: Nấm tuyết ngâm 1 giờ, xé nhỏ, nấu 30 phút. Thêm táo và lê cắt miếng, nấu thêm 15 phút cho nước hơi sánh. Có thể uống ấm hoặc để mát.

3. Nước táo – táo gai – vỏ quýt

Thích hợp cho người hay nóng trong, táo bón, giúp hỗ trợ tiêu hóa và điều hòa khí huyết.

3 công thức nước uống từ táo tàu giúp bồi bổ sức khỏe và giải nhiệt ngày nóng

Cách làm: 1 quả táo cắt miếng, 5 lát táo gai khô, 1 miếng vỏ quýt nhỏ. Nấu cùng 600ml nước trong 15 phút, lọc bã, uống khi còn ấm.

Lưu ý khi dùng táo tàu:

  • Chọn táo vừa ngọt vừa chua để nấu nước ngon hơn.
  • Nấu 15–20 phút là đủ để giữ dinh dưỡng.
  • Người tiểu đường nên hạn chế táo tàu, người cảm sốt không nên dùng kỷ tử.

Uống các loại nước từ táo tàu thường xuyên không chỉ giúp thanh nhiệt, bồi bổ mà còn là cách thay thế lành mạnh cho đồ uống nhiều đường, giúp cơ thể nhẹ nhõm và khỏe khoắn hơn trong những ngày oi bức.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Cách nấu canh rau thập cẩm giúp giải nóng mùa hè

Cách nấu canh rau thập cẩm giúp giải nóng mùa hè

Đặc sản miền Trung mắt cá ngừ Phú Yên khiến du khách bất ngờ

Đặc sản miền Trung mắt cá ngừ Phú Yên khiến du khách bất ngờ

Gợi ý 5 món ăn ngon, rẻ, giúp gan khỏe mạnh hơn mỗi ngày

Gợi ý 5 món ăn ngon, rẻ, giúp gan khỏe mạnh hơn mỗi ngày

4 loại thực phẩm tưởng vô hại lại có thể hủy hoại não bộ

4 loại thực phẩm tưởng vô hại lại có thể hủy hoại não bộ

Top 10 món ăn vặt giàu canxi vượt cả sữa chua, giúp cho bé xương chắc khỏe mỗi ngày

Top 10 món ăn vặt giàu canxi vượt cả sữa chua, giúp cho bé xương chắc khỏe mỗi ngày

Đọc tiếp

Cách nấu canh rau thập cẩm giúp giải nóng mùa hè

Cách nấu canh rau thập cẩm giúp giải nóng mùa hè

Đặc sản miền Trung mắt cá ngừ Phú Yên khiến du khách bất ngờ

Đặc sản miền Trung mắt cá ngừ Phú Yên khiến du khách bất ngờ

Gợi ý 5 món ăn ngon, rẻ, giúp gan khỏe mạnh hơn mỗi ngày

Gợi ý 5 món ăn ngon, rẻ, giúp gan khỏe mạnh hơn mỗi ngày

4 loại thực phẩm tưởng vô hại lại có thể hủy hoại não bộ

4 loại thực phẩm tưởng vô hại lại có thể hủy hoại não bộ

Top 10 món ăn vặt giàu canxi vượt cả sữa chua, giúp cho bé xương chắc khỏe mỗi ngày

Top 10 món ăn vặt giàu canxi vượt cả sữa chua, giúp cho bé xương chắc khỏe mỗi ngày

Xem thêm Khỏe & Đẹp

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Khỏe & Đẹp
      3 công thức nước uống từ táo tàu giúp bồi bổ sức khỏe và giải nhiệt ngày nóng

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: bna.pdt@gmail.com

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: qcbaonghean@gmail.com

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO