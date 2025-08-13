Khỏe & Đẹp 3 công thức nước uống từ táo tàu giúp bồi bổ sức khỏe và giải nhiệt ngày nóng Gợi ý công thức nước uống từ táo tàu giúp giải nhiệt ngày nóng, bổ máu, đẹp da, tăng cường sức đề kháng, dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

Táo tàu từ lâu đã được coi là “vị thuốc” quý trong ẩm thực và y học cổ truyền Á Đông. Loại quả này không chỉ giúp bổ khí huyết, cải thiện tiêu hóa, làm đẹp da mà còn hỗ trợ tăng cường miễn dịch, giảm mệt mỏi và điều hòa cơ thể. Trong những ngày nóng, kết hợp táo tàu cùng các nguyên liệu tự nhiên khác sẽ tạo nên những món thức uống vừa giải nhiệt vừa bồi bổ sức khỏe.



Dưới đây là 3 gợi ý thức uống ngon từ táo tàu, dễ làm tại nhà:

1. Nước táo – táo tàu – kỷ tử



Được mệnh danh là “tam giác bảo vệ sức khỏe”, sự kết hợp giữa táo tươi, táo tàu và kỷ tử mang lại vị ngọt thanh, chua nhẹ, giúp bổ máu, tăng năng lượng và cải thiện thị lực.



Cách làm: Táo tươi cắt miếng, 5 quả táo tàu cắt đôi bỏ hạt, một nắm kỷ tử. Cho vào nồi cùng 800ml nước, nấu 20 phút, uống ấm hoặc để nguội.



2. Nước táo – lê – nấm tuyết



Thức uống này giúp dưỡng phổi, làm dịu cổ họng và cấp ẩm cho da, rất thích hợp cho người hay ở phòng máy lạnh hoặc bị khô da.



Cách làm: Nấm tuyết ngâm 1 giờ, xé nhỏ, nấu 30 phút. Thêm táo và lê cắt miếng, nấu thêm 15 phút cho nước hơi sánh. Có thể uống ấm hoặc để mát.



3. Nước táo – táo gai – vỏ quýt



Thích hợp cho người hay nóng trong, táo bón, giúp hỗ trợ tiêu hóa và điều hòa khí huyết.



Cách làm: 1 quả táo cắt miếng, 5 lát táo gai khô, 1 miếng vỏ quýt nhỏ. Nấu cùng 600ml nước trong 15 phút, lọc bã, uống khi còn ấm.

Lưu ý khi dùng táo tàu:

Chọn táo vừa ngọt vừa chua để nấu nước ngon hơn.

Nấu 15–20 phút là đủ để giữ dinh dưỡng.

Người tiểu đường nên hạn chế táo tàu, người cảm sốt không nên dùng kỷ tử.

Uống các loại nước từ táo tàu thường xuyên không chỉ giúp thanh nhiệt, bồi bổ mà còn là cách thay thế lành mạnh cho đồ uống nhiều đường, giúp cơ thể nhẹ nhõm và khỏe khoắn hơn trong những ngày oi bức.