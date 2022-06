3 gương mặt xuất sắc nhất lứa tuổi thiếu niên ở Giải bóng đá Cúp Báo Nghệ An

(Baonghean.vn) - Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An đã khép lại, để lại dư âm và những kỷ niệm đẹp với các cầu thủ nhí và đông đảo người hâm mộ. Cùng với lứa tuổi nhi đồng, ở lứa tuổi thiếu niên đã tìm ra những gương mặt xuất sắc nhất của giải đấu.

Bắt đầu từ trái bóng nhựa

Chiều 16/6, người hâm mộ bóng đá xứ Lường thực sự vui mừng, phấn khởi trước thông tin Nguyễn Xuân Nhật (mang áo số 9), thành viên của Đội Thiếu niên Đô Lương được trao danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất" ở lứa tuổi thiếu niên của Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24. Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho niềm đam mê, tinh thần tập luyện và nỗ lực vươn lên của cầu thủ này.

Nguyễn Xuân Nhật (SN 2009), quê ở xã Văn Sơn (Đô Lương), có bố mẹ làm nghề buôn bán phế liệu. Từ khi mới 3 tuổi, Nhật đã say mê bóng đá, thường tìm những quả bóng nhựa trong đống phế liệu bố mẹ mua về để tự chơi một mình. Thấy em trai yêu thích bóng đá, các anh của Nhật đã mua bóng mới về chơi cùng em.

Lớn thêm một tý, cậu theo các anh ra sân vận động xã để cùng chơi bóng, rồi tham gia các giải đấu do trường, xã và huyện tổ chức, để lại dấu ấn đậm nét đối với khán giả quê nhà. Đây chính là nơi “ươm mầm” và tiếp thêm niềm đam mê trái bóng tròn cho cậu bé xứ Lường.

Khả năng chơi bóng tốt của Nguyễn Xuân Nhật được huấn luyện viên Trần Văn Sơn, công tác tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông huyện biết đến và tạo điều kiện tập luyện, tham gia một số giải đấu thuộc lứa tuổi nhi đồng. Nhưng do tâm lý không được tốt, ở các giải đấu này Nhật không phát huy được khả năng chơi bóng của mình, nếu không muốn nói là mờ nhạt.

“Dù sao, tôi vẫn tin ở khả năng cầm bóng, kỹ thuật khéo léo và tốc độ của Nhật. Vì thế, trước giải đấu này, tôi vẫn mạnh dạn đưa Nhật vào đội hình chính thức, và ngay trong trận đầu em đã khẳng định được mình”, Huấn luyện viên Sơn nói.

Chứng kiến những trận đấu của Đội Thiếu niên Đô Lương tại giải đấu này, ai nấy đều thán phục trước sự nhanh nhẹn và các pha bóng đậm chất kỹ thuật, điêu luyện của tiền đạo Nguyễn Xuân Nhật. Trong giải đấu, Nhật ghi được 5 bàn thắng, được bầu chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất" giải ở lứa tuổi thiếu niên.

Nhật chia sẻ: “Danh hiệu này sẽ là động lực cho em tiếp tục niềm đam mê và phấn đấu tập luyện để đạt ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp”.

Cầu thủ luôn bị đeo bám và kèm chặt

Cùng với xứ Lường, người hâm mộ bóng đá thị xã Hoàng Mai cũng có niềm vui khi cầu thủ Hồ Phúc An (mang áo số 8) của Đội Thiếu niên Hoàng Mai trở thành "Vua phá lưới" – cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải ở lứa tuổi thiếu niên. Với 7 bàn thắng, Phúc An đã vượt qua đối thủ Nguyễn Xuân Nhật của Thiếu niên Đô Lương để giành danh hiệu này.

Hồ Phúc An (SN 2009) ở phường Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai), có bố làm nghề đi biển, mẹ ở nhà nội trợ. Nhà ở gần bãi biển, từ khi bé tí An đã theo các anh ra bãi biển chơi bóng, ban đầu chỉ đứng xem, sau được các anh cho chơi cùng. Nhờ đó, cậu bé làng biển bắt đầu phát huy tố chất của một cầu thủ, trước tiên là kỹ thuật dắt bóng, sau nữa là thể lực và tốc độ.

Có lẽ, hàng ngày chơi bóng trên bãi cát với những bước chạy lún sâu và mùa Hè bỏng rát đã luyện cho Phúc An khả năng di chuyển với tốc độ cao và thể lực sung mãn. Nhờ đó, năm 2019 cậu được chọn vào đội hình Đội Nhi đồng Hoàng Mai tham gia Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An.

Giải đấu năm nay, Hồ Phúc An tiếp tục có mặt trong đội hình Thiếu niên và được Ban Huấn luyện tin tưởng giao cho vị trí tiền đạo cắm. “Tiền đạo cắm đòi hỏi khả năng chớp thời cơ, nhanh chóng sút bóng vào khung thành đối phương, nhất là trong tình huống phản công. Muốn làm được điều đó, mình phải luôn nhanh hơn cầu thủ đội bạn” – Phúc An chia sẻ.

Theo Huấn luyện viên Hồ Hữu Tiến, An là mẫu cầu thủ khá toàn diện với kỹ thuật khéo léo, đặc biệt là khả năng càn lướt khi thực hiện phản công. 7 bàn thắng An ghi được trong mùa giải đã khẳng định điều đó. Trên sân, An luôn được cầu thủ đội bạn đeo bám, bên ngoài huấn luyện viên chỉ đạo “Kèm chặt số 8”.

Cũng như Nguyễn Xuân Nhật, Hồ Phúc An mong ước tương lai sẽ tiếp tục theo đuổi niềm đam mê với trái bóng tròn, trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Điều này không quá xa vời, khi An đã lọt vào “mắt xanh” của các nhà tuyển trạch Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An.

Nói gọn hai chữ: “Chắc chắn!”

Người hâm mộ bóng đá xứ Lường có tới 3 niềm vui, thứ nhất là Đội Thiếu niên Đô Lương giành chức Vô địch, Nguyễn Xuân Nhật đoạt giải "Cầu thủ xuất sắc nhất", tiếp đến là Võ Hồng Quân được trao danh hiệu "Thủ môn xuất sắc nhất ".

Huấn luyện viên Trần Văn Sơn cho biết: “Với Võ Hồng Quân, tôi chỉ có thể nói gọn trong hai chữ: “Chắc chắn!”. Bởi khi trấn giữ khung thành, Quân không thể hiện các động tác hoa lá, không có pha nhào lộn đẹp mắt mà luôn bình tĩnh, tự tin để xử lý các tình huống một cách hiệu quả nhất”.

Cũng theo Huấn luyện viên Trần Văn Sơn, mỗi khi ra sân, Ban Huấn luyện và các đồng đội luôn yên tâm khi có Quân bảo vệ cầu môn. Ngay cả lúc khung thành gặp sóng gió do đội bạn tạo nên, Quân luôn tìm được các phương án để hóa giải. Vì lẽ, thủ môn xứ Lường này đã phán đoán được nhiều tình huống chính xác, chọn đúng điểm rơi và kịp thời xử lý.

Nhờ vậy, tại giải đấu này Quân chỉ để lọt lưới 5 bàn, góp phần quan trọng đưa đội nhà tiến tới chức Vô địch. Đặc biệt, trong loạt đá luân lưu ở trận chung kết gặp Thiếu niên Hoàng Mai, Võ Hồng Quân đã xuất sắc cản phá 2 cú sút của đối phương, mang về chiến thắng cho đội nhà.

Được biết, Quân có anh trai đang học đại học, từng tham gia Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An.

Từ nhỏ, Quân mong ước và quyết tâm theo bước chân anh trai được có mặt trong đội hình thi đấu chính thức thi tài cùng các cầu thủ huyện bạn. Năm nay, niềm mong ước của Quân đã thành hiện thực, và vinh dự hơn nữa khi cậu được nhận danh hiệu "Thủ môn xuất sắc nhất giải", góp thêm niềm vui cho đội bóng và người hâm mộ xứ Lường.