Khỏe & Đẹp 3 tư thế yoga nguy hiểm có thể gây đột quỵ Bác sĩ thần kinh học Jeremy M. Liff cảnh báo 3 tư thế yoga nguy hiểm như bánh xe, con cá, trồng chuối Hollowback có thể làm rách động mạch cổ, dẫn đến đột quỵ.

Yoga từ lâu được xem là bộ môn giúp tăng sức mạnh cơ bắp, cải thiện tư thế và giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính. Tuy nhiên, bác sĩ thần kinh học Jeremy M. Liff, thành viên cấp cao của Hiệp hội Phẫu thuật Thần kinh Can thiệp và công tác tại Bệnh viện Northwell Lenox Hill (Mỹ), cho biết một số tư thế yoga có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ khi lưu lượng máu lên não bị gián đoạn.

Theo ông, dù yoga có thể hỗ trợ phục hồi vận động sau đột quỵ, nhưng một số tư thế khác lại gây tổn thương động mạch cảnh, hệ mạch máu chạy từ cổ lên não, có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Rách động mạch cảnh xảy ra khi lớp trong của thành động mạch vùng cổ bị tổn thương, khiến máu tràn vào và hình thành cục máu đông. Khi cục máu đông di chuyển lên não, nó có thể gây tắc nghẽn và dẫn đến đột quỵ.

Mặc dù tình trạng này chỉ chiếm 1-2% tổng số ca đột quỵ, nhưng lại là nguyên nhân của tới 25% ca ở người trẻ và trung niên. Một báo cáo năm 2022 từng ghi nhận trường hợp người đàn ông 63 tuổi bị rách động mạch sau buổi tập yoga.

Ngoài ra, tạp chí Annals of Vascular Surgery tháng 4 năm nay cũng đề cập nhiều trường hợp rách động mạch cảnh tự phát do “duỗi cổ quá mức khi tập yoga, uống rượu, ho hoặc nôn mạnh, hay sau khi nắn chỉnh cột sống”.

Bác sĩ Liff lưu ý rằng các động tác yoga khiến cổ bị duỗi quá đà hoặc dồn trọng lượng lên đầu rất nguy hiểm, đặc biệt với người lớn tuổi hoặc có bệnh lý về cột sống cổ.

Tư thế bánh xe (Wheel Pose)

Tư thế bánh xe, hay còn gọi là Upward Bow hoặc Urdhva Dhanurasana, giúp mở rộng vùng ngực, vai, hông và tăng sức mạnh cho tay, chân, cột sống. Tuy nhiên, một báo cáo y khoa năm 1973 từng ghi nhận một phụ nữ 28 tuổi bị hẹp động mạch đốt sống và đột quỵ sau khi thực hiện động tác này.

Vì phải uốn cong lưng sâu và ngửa cổ mạnh, tư thế bánh xe có thể làm tăng áp lực lên các mạch máu vùng cổ nếu tập sai kỹ thuật hoặc không khởi động kỹ.

Tư thế con cá (Fish Pose)

Tư thế con cá (Matsyasana) là động tác nằm ngửa, uốn cong lưng để mở rộng ngực và kéo giãn cổ. Chuyên gia vật lý trị liệu Susan Eaton từng gặp tổn thương nghiêm trọng ở vùng cổ sau khi thực hiện biến thể nâng cao của tư thế này, khi phần đầu và cổ phải chịu lực nén mạnh.

Bà chia sẻ rằng cảm giác “duỗi cổ quá mức” khiến bà lo ngại và vài ngày sau đó, Eaton bị đột quỵ do rách động mạch cảnh bên trái. Trường hợp của bà được giới chuyên môn xem là minh chứng điển hình cho rủi ro từ việc ép cổ vượt quá giới hạn.

Tư thế trồng chuối Hollowback

Tư thế trồng chuối Hollowback là một biến thể nâng cao, đòi hỏi người tập phải duỗi cổ và hạ phần hông ra sau khi đang ở tư thế trồng cây chuối ngược.

Người tập yoga nổi tiếng Rebecca Leigh từng chia sẻ rằng trong lúc thực hiện tư thế này, cô bỗng thấy thị lực mờ đi. Hai ngày sau, cô bị sụp mí và hai đồng tử không đều, buộc phải nhập viện. Kết quả kiểm tra cho thấy Leigh bị rách động mạch cảnh bên phải dẫn đến đột quỵ.

“Tôi đã rất sốc khi bác sĩ nói rằng mình vừa trải qua một cơn đột quỵ. Tôi vốn khỏe mạnh, ăn uống điều độ, không hút thuốc và là vận động viên suốt đời,” cô kể lại.