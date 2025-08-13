Khỏe & Đẹp 4 món ngon tốt cho sức khỏe cha mẹ, vừa ít béo, ít đường vừa tăng cường miễn dịch Hãy đổi thực đơn cho cha mẹ với những món ngon tốt cho sức khỏe, giúp tăng sức đề kháng và giữ gìn sức khỏe trong thời tiết chuyển mùa.

Mùa thu là thời điểm lý tưởng để thay đổi thực đơn cho cha mẹ, bổ sung những món ăn vừa ngon miệng, vừa lành mạnh, ít béo, ít đường để bảo vệ sức khỏe và tăng sức đề kháng. Thời tiết chuyển mùa có thể khiến người cao tuổi dễ mệt mỏi, ốm vặt, vì vậy những bữa ăn giàu dưỡng chất, dễ tiêu hóa sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.

Dưới đây là 4 gợi ý món ngon đơn giản, phù hợp cho cha mẹ trong mùa thu:

1. Thịt viên củ sen



Củ sen mùa thu mềm, giòn, ngọt, kết hợp cùng thịt băm tạo nên món ăn thanh mát, ít calo. Thịt được ướp đậm đà, trộn với củ sen thái nhỏ, vo viên, chiên vàng rồi rim với nước sốt sánh mịn. Món này không chỉ ngon miệng mà còn hỗ trợ tiêu hóa, tốt cho gan và tim mạch.



2. Bí ngô hấp táo tàu



Bí ngô chín ngọt, mềm mịn, giàu vitamin, khi hấp cùng táo tàu vừa bổ dưỡng, vừa dễ tiêu. Chỉ cần gọt vỏ, cắt miếng, xếp táo tàu lên trên và hấp đến khi chín mềm là đã có món ăn vặt lành mạnh, tốt cho mắt và tim mạch.



3. Hàu hấp tỏi



Hàu chứa nhiều kẽm và khoáng chất, ít calo, rất phù hợp cho người cao tuổi. Thịt hàu tươi được đặt lại vào vỏ, phủ tỏi băm, hấp chín rồi rưới chút dầu nóng và nước tương nhạt. Món ăn thơm nồng, bổ dưỡng và dễ ăn.



4. Cà tím hấp xào sốt tỏi



Cà tím mùa thu mềm, ngọt, hấp chín rồi rưới sốt tỏi ớt đậm đà giúp giữ trọn dinh dưỡng. Món này ít dầu mỡ, giàu chất xơ, tốt cho tim mạch và tiêu hóa.



Chỉ với vài nguyên liệu quen thuộc và cách chế biến đơn giản, bạn đã có thể chuẩn bị cho cha mẹ những bữa ăn mùa thu vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe, giúp họ tận hưởng trọn vẹn sự thư thái của mùa đẹp nhất trong năm.