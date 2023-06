6 tháng đầu năm 2023, Nghệ An đón hơn 4,9 triệu lượt khách du lịch

(Baonghean.vn) - Theo số liệu báo cáo của Sở Du lịch Nghệ An, trong thời gian gần đây, vào các dịp nghỉ lễ và nhất là dịp nắng nóng kéo dài, hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động.

Các khách sạn lớn trên địa bàn tỉnh nói chung và khách sạn ven biển Nghệ An nói riêng đạt công suất phục vụ lớn, thường xuyên trên mức 80% công suất buồng, phòng.

Hoạt động lữ hành có nhiều khởi sắc, các công ty lữ hành lớn trên địa bàn tỉnh có lịch đặt tour tham quan du lịch trong nước và trong tỉnh dày đặc vào dịp lễ 30/4 đến hết tháng 8. Các đơn vị lữ hành quốc tế khai thác thị trường outbound và inbound các nước Lào, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Campuchia, Hàn Quốc, Nhật Bản và một số nước châu Âu đã phục vụ được nhiều các đoàn khách tham quan, trải nghiệm.

Tổng cộng 6 tháng, lượng khách du lịch đạt 4.900.000 lượt, bằng 122% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó khách lưu trú đạt 3.160.000 lượt, bằng 125% so với cùng kỳ năm 2022; khách quốc tế đạt 32.500 lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt 11.491 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch ước đạt 4.334 tỷ đồng, bằng 142% so với cùng kỳ năm 2022.

Tháng 6 là một trong những tháng cao điểm của du lịch Nghệ An, thời tiết bắt đầu nắng nóng gay gắt, vì vậy, nhu cầu du lịch tại các vùng biển tăng cao, nhất là vào dịp cuối tuần.

Tại các vùng ven biển thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai..., công suất sử dụng phòng tại các khách sạn lớn đạt bình quân 80% và được duy trì ở mức cao, lượng khách sử dụng dịch vụ ăn uống ở các bãi biển đông, nhất là vào dịp cuối tuần.

Những số liệu trên cho thấy hoạt động kinh doanh du lịch đang được phục hồi và phát triển một cách mạnh mẽ theo xu thế và nhu cầu bắt nhịp xu hướng mới trong cuộc sống. Một số điểm du lịch sinh thái được bổ sung các dịch vụ mới, đáp ứng sự đa dạng của nhu cầu khách hàng như: Điểm du lịch Khu sinh thái Mường Thanh Greenland Diễn Lâm, điểm du lịch sinh thái Hòn Mát, điểm tham quan Trương Gia Farm (Nghĩa Đàn), các điểm du lịch cộng đồng miền Tây Nghệ An, thác khe Kèm mở cửa trở lại trước lễ 30/4; đô thị du lịch biển Cửa Lò, thành phố Vinh, các huyện Anh Sơn, Tân Kỳ, Quế Phong, Quỳ Hợp… có nhiều sản phẩm du lịch và sự kiện văn hóa - du lịch hấp dẫn và sôi động, thu hút được sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước.

Mục tiêu đặt ra trong năm 2023, Nghệ An phấn đấu đón và phục vụ 7,940 triệu lượt khách du lịch, tăng 18% so với năm 2022, trong đó có 81,5 ngàn lượt khách quốc tế, tăng 143% so với năm 2022; có 5,240 triệu lượt khách lưu trú, tăng 19% so với năm 2022, doanh thu du lịch dịch vụ đạt 7.470 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2022.

Để đạt được mục tiêu trên, ngành du lịch tập trung triển khai hoàn thành các nội dung theo Kế hoạch phát triển du lịch năm 2023 và toàn ngành tập trung cao độ triển khai thực hiện Quyết định số 1439/QĐ.UBND ngày 23/5/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.