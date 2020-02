81 tuổi mở sòng bạc trăm triệu tại gia thu tiền xâu

Khoảng 15h30’ ngày 2/2, Công an TP.Đồng Xoài ( Bình Phước) phối hợp với Công an phường Tân Bình bất ngờ đột kích sòng bạc trên. Tại hiện trường, lực lượng Công an bắt quả tang 20 đối tượng (hầu hết là phụ nữ, cùng hộ khẩu tại TP. Đồng Xoài) đánh bạc dưới hình thức bài cào.

Các đối tượng cùng tang vật. Ảnh: Văn Tuyên

Công an thu giữ gần 140 triệu đồng, 17 điện thoại di động và 11 xe máy… Qua điều tra, các đối tượng khai nhận, đã tổ chức đánh bạc là căn nhà của Bùi Thị Như Thúy (81 tuổi, ngụ khu phố Tân Bình, phường Tân Bình, TP. Đồng Xoài). Quá trình sát phạt, bà Thúy ngồi bên và thu tiền xâu 200.000 đồng/10 ván.