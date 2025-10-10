Thứ Sáu, 10/10/2025
Nhịp cầu nhân ái

9 cán bộ chiến sĩ Công an Thái Nguyên bị thương khi cứu nạn cứu hộ

Quốc Duẩn 10/10/2025 10:15

Mưa lũ lịch sử do hoàn lưu bão số 11 khiến Thái Nguyên, Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc chìm trong biển nước. Giữa tâm lũ, 9 cán bộ chiến sĩ Công an Thái Nguyên bị thương khi cứu nạn cứu hộ

Ngày 9/10, Đại tá Hà Trọng Trung - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đã tới thăm và động viên các cán bộ, chiến sĩ bị thương trong quá trình hỗ trợ người dân di dời giữa trận ngập lụt lịch sử.

Đại úy Dương Quang Huy, cán bộ Công an phường Linh Sơn, bị thương nặng ở hai chân do va phải chân vịt xuồng máy khi lực lượng cứu hộ di chuyển trong dòng nước xiết.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên thăm hỏi, động viên Đại úy Dương Quang Huy.
Trung sĩ Nguyễn Văn Tiến, cán bộ Phòng Cảnh sát Cơ động, cũng bị mảnh kính cứa vào chân khi đang giúp đỡ một cụ bà tại khu vực ngập sâu.

z7098185378473-42dafdef881c42b09bc33734a170cc43-6374-9771.jpg
Thăm hỏi, động viên đồng chí Trung sĩ Nguyễn Văn Tiến.

Cả hai chiến sĩ cùng bảy người khác bị thương đã được đưa đến bệnh xá Công an tỉnh Thái Nguyên để điều trị. Đại tá Trung biểu dương tinh thần dũng cảm, hết lòng vì dân của các cán bộ, đồng thời chúc họ mau bình phục để sớm trở lại nhiệm vụ.

Nỗi đau giữa tâm lũ: Cô hiệu trưởng tử nạn khi nước tràn vào nhà

Trước đó, sáng 8/10, cô giáo Lý Thị Thanh Xuân, Hiệu trưởng Trường THCS Cam Giá (TP. Thái Nguyên) đã tử vong do đuối nước khi nhà riêng bị ngập.

Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên không may bị nước cuốn tử vong - Ảnh 1.
Cô giáo Lý Thị Thanh Xuân phát biểu tại buổi giao lưu chuyên đề về an toàn giao thông hồi cuối tháng 9/2025. Ảnh: Trường THCS Cam Giá

Cô Xuân là người tận tâm, được học sinh và phụ huynh quý mến. Đáng đau xót hơn, con gái và con rể của cô đều là cán bộ công an, nhưng lúc xảy ra sự việc họ đang làm nhiệm vụ chống lũ và không thể về nhà. Do nước vẫn còn ngập sâu, việc tổ chức tang lễ cho cô Xuân hiện chưa thể tiến hành.

Công an tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các đơn vị liên quan hỗ trợ gia đình, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách và giúp lo hậu sự cho cô.

