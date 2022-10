Agribank trao tặng sổ tiết kiệm 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt

(Baonghean.vn) - Khách hàng Hoàng Thị Bình (Nghi Lộc, Nghệ An) đã may mắn trúng thưởng giải Đặc biệt Chương trình huy động tiền gửi tiết kiệm “Cùng Agribank – Tăng nhanh tài lộc” trị giá 01 tỷ đồng.

Sáng 28/10/2022, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Agribank tổ chức Lễ trao giải Đặc biệt Chương trình huy động tiền gửi tiết kiệm “Cùng Agribank – Tăng nhanh tài lộc” trị giá 01 tỷ đồng.

Tham dự lễ trao thưởng có: Đồng chí Phan Thị Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng uỷ Khối doanh nghiệp tỉnh Nghệ An; bà Nguyễn Thị Thu Thu – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Nghệ An; ông Phạm Đức Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Agribank; cùng đại diện các ban, trung tâm thuộc trụ sở chính, lãnh đạo các chi nhánh Agribank trên địa bàn thành phố Hải Phòng và Nghệ An; cùng các khách hàng thân thiết của Agribank chi nhánh tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thu Thu - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Nghệ An đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ, cũng như những đóng góp của Agribank cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là trong việc thực thi chính sách tiền tệ và thực hiện chính sách "Tam nông" trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng thời Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Nghệ An đề nghị trong thời gian tới, Agribank Chi nhánh tỉnh Nghệ An cần tiếp tục có nhiều đóng góp có ý nghĩa và hiệu quả hơn nữa cho sự phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An, cho vay các lĩnh vực ưu tiên, cho vay hỗ trợ, khắc phục hậu quả đối với các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31 của Chính phủ.

Chương trình tiết kiệm dự thưởng “Cùng Agribank – Tăng nhanh Tài Lộc” diễn ra từ ngày 01/9/2022 đến hết ngày 15/11/2022 tại hơn 2.300 điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc và kết thúc sớm theo thể lệ vào ngày 6/10/2022 (do hết mã dự thưởng). Kết quả chương trình đã huy động được 14.180 tỷ đồng, đạt 113,4% kế hoạch dự kiến. Tổng số lượng giải thưởng của chương trình là 24.067 giải thưởng với tổng giá trị giải thưởng hơn 12 tỷ đồng.

Ngày 17/10/2022, tại Hải Phòng, Agribank phối hợp với Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng tổ chức quay số trúng thưởng và đã tìm ra được chủ nhân may mắn của giải đặc biệt duy nhất của chương trình là bà Hoàng Thị Bình có mã số trúng thưởng là 1395469, gửi tiết kiệm tại Agribank chi nhánh huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Riêng tại chi nhánh tỉnh Nghệ An có 573 giải trúng thưởng, trong đó có 01 Giải đặc biệt trị giá 01 tỷ đồng; 01 giải Nhì trị giá 30 triệu đồng; 208 giải Ba và 363 giải may mắn.

Bà Hoàng Thị Bình - khách hàng trúng thưởng giải Đặc biệt xúc động chia sẻ: “Quá bất ngờ và vui mừng khi là người may mắn trúng thưởng giải Đặc biệt trị giá 01 tỷ đồng của Chương trình Tiết kiệm dự thưởng “Cùng Agribank – Tăng nhanh Tài Lộc” do Ngân hàng Agribank tổ chức. Không ngờ từ số tiền tích lũy 423 triệu đồng gửi tiết kiệm mà giờ tôi đã tăng nhanh tài lộc thêm 01 tỷ đồng. Số tiền trúng thưởng này gia đình tôi sẽ sử dụng để đầu tư phát triển kinh tế, chăm lo các cháu học thành tài. Tôi xin trích 20 triệu đồng tiền thưởng ủng hộ cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Nghi Thịnh và huyện Nghi Lộc ”.

Đây là lần thứ 2 trong năm 2022, Agribank trao thưởng 01 tỷ đồng cho khách hàng gửi tiền tiết kiệm. Trước đó, ngày 20/9/2022 tại Quảng Ninh, Agribank cũng đã trao thưởng giải đặc biệt 01 tỷ đồng cho khách hàng Phạm Đức Tuấn tham gia chương trình tiết kiệm dự thưởng “Mùa hè Xanh – Tăng nhanh tích lũy".

Với triết lý kinh doanh “Mang phồn thịnh đến khách hàng”, trong nhiều năm qua, thông qua tổ chức hiệu quả, minh bạch các chương trình Tiết kiệm dự thưởng, Agribank đã đem may mắn đến với rất nhiều khách hàng trên cả nước cùng những giải thưởng giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng. Nguồn vốn Agribank huy động thông qua tổ chức các chương trình huy động Tiết kiệm dự thưởng được sử dụng hiệu quả trong việc đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn và nền kinh tế.

Hiện nay, Agribank đang triển khai trên toàn quốc chương trình Tiết kiệm dự thưởng “Agribank – Sức sống xanh” từ ngày 17/10/2022 đến hết ngày 17/12/2022 với hơn 32.000 giải thưởng giá trị, có tổng giá trị giải thưởng 17,1 tỷ đồng.