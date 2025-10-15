Thứ Tư, 15/10/2025
Anh và Mỹ trừng phạt mạng lưới lừa đảo có trụ sở tại Đông Nam Á

Nguyễn Hằng (TTXVN) 15/10/2025 06:21

Ngày 14/10, Anh và Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một mạng lưới đa quốc gia có trụ sở tại Đông Nam Á bị cáo buộc điều hành các “trung tâm lừa đảo” trực tuyến quy mô lớn, sử dụng lao động là nạn nhân buôn người để lừa đảo trên toàn cầu.

Chính phủ Anh cho biết, các trung tâm này được đặt tại Campuchia, Myanmar và một số nước trong khu vực, sử dụng chiêu thức quảng cáo việc làm giả để dụ dỗ người lao động ở các nước, sau đó đe dọa và tra tấn họ ép thực hiện các hành vi lừa đảo trực tuyến. Một trong các hình thức lừa đảo là dụ nạn nhân vào các mối quan hệ tình cảm “ảo” rồi thuyết phục họ đầu tư số tiền lớn vào các nền tảng tiền điện tử giả.

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper tuyên bố: “Những kẻ chủ mưu đứng sau các trung tâm lừa đảo tàn bạo này đang hủy hoại cuộc sống của những người dễ bị tổn thương và dùng số tiền thu được để mua nhà ở London nhằm che giấu tài sản”. Bà cho biết, Anh đang hành động chung với Mỹ để chống lại mối đe dọa xuyên quốc gia đang ngày càng tăng do mạng lưới này gây ra và “ngăn chặn dòng tiền bẩn chảy vào xã hội”.

Trong một tuyên bố riêng, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết: “Hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia gia tăng đã khiến công dân Mỹ thiệt hại hàng tỷ USD, trong đó nhiều người mất trắng toàn bộ tiền tiết kiệm chỉ trong vài phút”.

Theo baotintuc.vn
https://baotintuc.vn/the-gioi/anh-va-my-trung-phat-mang-luoi-lua-dao-co-tru-so-tai-dong-nam-a-20251014223134257.htm
