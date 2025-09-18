Chuyển đổi số Apple cảnh báo bản nâng cấp iOS 26 có thể ảnh hưởng đến hiệu suất pin Theo Apple, sau khi cài đặt các bản cập nhật hệ điều hành lớn như iOS 26, người dùng có thể nhận thấy pin hoạt động kém hơn đôi chút trên iPhone, nhưng đây chỉ là tác động tạm thời và sẽ ổn định sau thời gian sử dụng.

Ngày 15/9 vừa qua, Apple chính thức phát hành iOS 26, một phiên bản mới nhất của hệ điều hành dành cho iPhone. Đây được xem là một trong những bản cập nhật quan trọng nhất trong nhiều năm qua, khi mang đến hàng loạt tính năng mới và cải tiến vượt trội.

Nổi bật trong số đó là Apple Intelligence - nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp sâu vào hệ sinh thái, bao gồm Adaptive Lockscreen cho phép màn hình khóa tự động thay đổi theo ngữ cảnh, Live Translation hỗ trợ dịch trực tiếp ngay trên thiết bị, cùng công cụ lọc cuộc gọi và tin nhắn từ người lạ.

Ảnh minh họa.

Ngoài ra, người dùng còn có thể trải nghiệm hình nền động, tạo thăm dò ý kiến trong tin nhắn, sử dụng AI để chỉnh sửa ảnh chụp màn hình, và một giao diện hoàn toàn mới mang tên Liquid Glass.

Đáng chú ý, Apple cũng giới thiệu Adaptive Power Mode - tính năng được quảng bá là có thể giúp iPhone “trụ pin cả ngày”. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu lời hứa này có thực sự phản ánh đúng trải nghiệm thực tế? Pin iPhone có đủ sức hoạt động xuyên suốt một ngày dài, bất kể nhu cầu của người dùng hay không?

Câu trả lời, dĩ nhiên, không chỉ phụ thuộc vào phần mềm mà còn ở cách mỗi người sử dụng thiết bị. Với người dùng phổ thông, thời lượng pin có thể kéo dài đủ một ngày, nhưng với những ai thường xuyên dùng các tính năng nặng như quay video, chơi game hay xử lý AI, pin sẽ khó tránh khỏi tình trạng sụt nhanh.

Apple thừa nhận điều này trong trang hỗ trợ mới cập nhật, cho biết các bản cập nhật lớn của iOS có thể tạm thời ảnh hưởng đến hiệu suất và thời lượng pin.

Theo Apple, hệ thống phần cứng và phần mềm của hãng luôn được thiết kế để mang lại hiệu suất vượt trội cùng thời lượng pin tối ưu. Nhưng ngay sau khi hoàn tất một bản cập nhật, đặc biệt là những phiên bản lớn như iOS 26, người dùng có thể nhận thấy sự sụt giảm pin hoặc nhiệt độ máy tăng cao hơn bình thường.

Nguyên nhân là do thiết bị cần thời gian để hoàn tất các quy trình nền, bao gồm lập chỉ mục dữ liệu, tải về nội dung mới hay cập nhật ứng dụng. Những tác động này được cho là tạm thời và sẽ dần ổn định sau một vài ngày.

Apple cũng nhấn mạnh rằng, các tính năng mới vốn được thiết kế để giúp người dùng khai thác tối đa thiết bị nhưng đôi khi sẽ tiêu tốn thêm tài nguyên. Điều này đồng nghĩa với việc không phải ai cũng có trải nghiệm giống nhau, có người gần như không nhận thấy khác biệt, trong khi số khác lại gặp tình trạng pin giảm rõ rệt. Dù vậy, công ty khẳng định họ liên tục tối ưu hóa iOS thông qua các bản cập nhật nhỏ để bảo đảm hiệu năng mượt mà và tuổi thọ pin lâu dài.

Thực tế, những đợt phàn nàn về pin sau các bản cập nhật iOS không phải là chuyện mới. Người dùng nhiều năm qua đã quen với hiện tượng iPhone “tụt pin nhanh” trong vài ngày đầu sau khi cập nhật, trước khi hệ thống ổn định trở lại.

Tuy nhiên, Apple hiếm khi giải thích chi tiết về lý do cụ thể, và lần này, trang hỗ trợ chung của hãng cũng chỉ đưa ra giải thích mang tính tổng quát, không dành riêng cho iOS 26.

Điều đó có nghĩa là, nếu bạn vừa nâng cấp lên iOS 26 và nhận thấy pin tụt nhanh hơn bình thường, hãy kiên nhẫn chờ đợi. Sau khi thiết bị hoàn tất quá trình tối ưu ngầm, iPhone có thể sẽ quay lại với hiệu suất và thời lượng pin đúng như lời Apple hứa hẹn./.