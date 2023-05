Aqua Pearl City - mang lại cơ hội lớn cho nhà đầu tư với pháp lý đảm bảo

Theo dõi Báo Nghệ An trên

So với nhiều thị trường bất động sản địa phương khác như Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Bình Định…, bất động sản Nghệ An được đánh giá là "sinh sau đẻ muộn". Tuy nhiên, điều này lại tạo ra lợi thế cho Nghệ An khi trở thành “vùng trũng” với nhiều dư địa đột phá phát triển cho bất động sản trong thời gian tới.

Theo đánh giá của các chuyên gia, Nghệ An hiện còn quỹ đất lớn, dễ giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, việc Nghệ An đã triển khai các quy hoạch khu kinh tế, khu công nghiệp và không gian đô thị, góp phần thúc đẩy nhu cầu về nhà ở. Trong bối cảnh thị trường bất động sản nhà ở trung, cao cấp tại Nghệ An mới ở giai đoạn đầu, nguồn cung còn hạn chế, trong khi thu nhập người dân tăng dần khiến nguồn cung luôn vượt quá cầu dẫn đến sự khan hiếm trên thị trường.

Nắm bắt cơ hội từ vùng đất tiềm năng này, trong vài năm trở lại đây, Nghệ An đã đón làn sóng đổ bộ của loạt ông lớn bất động sản. Cụ thể, mới đây lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã ký biên bản chấp thuận đầu tư cho 11 dự án bất động sản lớn với quy mô hơn 10.000ha, tổng mức đầu tư khoảng 4 tỷ USD cho Vingroup, Tập đoàn T&T, Eurowindow Holding, Tập đoàn Tân Á, TDH Eco land (thành viên của Tập đoàn Ecopark), Lotte Việt Nam, Central Group Việt Nam. Các dự án chủ yếu là tổ hợp bất động sản nghỉ dưỡng - giải trí tập trung tại TP. Vinh và TX. Cửa Lò.

Sự xuất hiện của các doanh nghiệp bất động sản lớn tại Nghệ An là tín hiệu được ví như “đại bàng” làm tổ, tạo ra những cơ hội “vàng” cho những người đầu tư bất động sản vào thị trường ngay ở giai đoạn đầu, nhất là vào thời điểm hiện tại khi thị trường bất động sản đang “hồi sức”, nhà đầu tư tìm nguồn hàng tốt chuẩn bị cho chu kỳ đầu tư mới. Đặc biệt, trong bối cảnh Thành phố Vinh đang quy hoạch mở rộng về phía Cửa Lò để trở thành đô thị biển lớn bậc nhất cả nước, nhiều nhà đầu tư hướng về Cửa Lò tìm kiếm cơ hội.

Trong số các dự án hiện hữu tại Nghệ An, Aqua Pearl City được giới đầu tư nhận định là một trong những dự án “sáng” nhất thị trường khi là dự án điểm nhấn được địa phương quan tâm, tạo điều kiện phát triển hướng tới mục tiêu trở thành đô thị biển kiểu mẫu của Cửa Lò.

Tọa lạc tại vị trí đẹp nhất Cửa Lò, giao điểm của hai đại lộ lớn là đại lộ Vinh - Cửa Lò và đường ven biển Bình Minh, Aqua Pearl City là "tâm điểm" giữa cụm tiện ích 5 sao đẳng cấp, thuận tiện kết nối đến sân Golf tiêu chuẩn quốc tế, Vinpearl Discovery Cửa Hội và nằm ngay đối diện Quảng trường trung tâm mới của Cửa Lò.

Với quy mô gần 16ha, Aqua Pearl City sở hữu hệ thống tiện ích nội khu đa dạng với: hai khu công viên lớn, cụm khách sạn 3 sao và 5 sao, khu thương mại, khu tập thể thao ngoài trời, đường dạo bộ,…. Sống tại đây, cư dân tương lai chỉ cần vài bước chân để chơi Golf tại sân Golf 18 lỗ tiêu chuẩn quốc tế sát bên cạnh. Và chỉ mất 1-2 phút để di chuyển đến thiên đường giải trí Vinpearl Discovery Cửa Hội quy mô hàng đầu Bắc Trung Bộ hay quảng trường biển mới – nơi diễn ra các lễ hội du lịch đặc sắc tại Cửa Lò.

Theo đánh giá của giới đầu tư sành sỏi, Aqua Pearl City hiện là dự án có nhiều tiềm năng đầu tư trên thị trường Cửa Lò khi siêu tổ hợp giải trí Cửa Hội trên đảo Hòn Ngư chuẩn bị đưa vào hoạt động sẽ thu hút khoảng 5 triệu khách du lịch tham quan mỗi năm. Với lợi thế nằm đối diện khu giải trí Cửa Hội, cùng với xu hướng của khách hàng du lịch hiện nay chủ yếu lựa chọn khách sạn từ bốn sao trở lên hoặc resort để trải nghiệm kỳ nghỉ thì Aqua Pearl City, được dự đoán sẽ trở thành điểm đến lưu trú hàng đầu của khách du lịch đến đảo Hòn Ngư.

Sở hữu Aqua Pearl City ở thời điểm hiện tại được xem là “thiên thời- địa lợi- nhân hòa” khi toàn bộ dự án đã hoàn thành xong hết hạ tầng và đang triển khai rầm rộ để kịp bàn giao cho khách. Đặc biệt, mua Aqua Pearl City khách hàng cũng hoàn toàn yên tâm khi sổ đỏ trao tay sở hữu lâu dài, pháp lý đã hoàn chỉnh. Chính vì vậy, Aqua Pearl City là tài sản đảm bảo có tính kế thừa qua nhiều thế hệ và tiềm năng về dư địa tăng giá lớn trong tương lai.

Có thể nói, Aqua Pearl City hiện nay là dự án sáng giá, là gợi ý số một cho nhà đầu tư hướng về Cửa Lò nói riêng và nhà đầu tư đang tìm kiếm một sản phẩm đầu tư an toàn, bền vững, lợi nhuận trên thị trường. Khi giỏ hàng của dự án này đang “vơi” dần theo tiến độ hoàn thiện thì quyết định mua Aqua Pearl City ngay lúc này là thời điểm khôn ngoan và cơ hội để nhà đầu tư nắm trong tay một sản phẩm nghỉ dưỡng đầy tiềm năng với nấc thang pháp lý ở mức cao nhất.