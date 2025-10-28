Atletico hạ Betis 2-0: Antony bị khóa, Simeone mốc 20 Giuliano Simeone mở tỷ số ngay phút 3, Baena chốt hạ cuối hiệp một giúp Atletico thắng 2-0 tại La Cartuja. Antony bị vô hiệu hóa, Diego Simeone chạm mốc 20 thắng trước Betis.

Atletico Madrid giành chiến thắng 2-0 trước Real Betis ngay tại La Cartuja trong trận muộn vòng La Liga, một đêm thể hiện trọn vẹn “bản sắc Simeone”: kỷ luật, lạnh lùng và biết ra đòn đúng thời điểm. Antony – điểm nổ bên phải của Betis – hoàn toàn bị bịt kín, còn Diego Simeone cán mốc 20 chiến thắng trước đối thủ này, sánh với thành tích của Miguel Munoz.

Antony bất lực trước dàn sao Real Betis.

Khoảnh khắc định đoạt: bàn sớm và cú đòn trước giờ nghỉ

Khởi đầu như mơ đến với đội khách. Phút thứ 3, Giuliano Simeone – con trai HLV Diego Simeone – tung cú sút quyết đoán từ ngoài vòng cấm mở tỷ số. Bàn thắng sớm cho phép Atletico kéo thế trận về đúng quỹ đạo: khối phòng ngự chặt, không gian bị bóp nghẹt và sẵn sàng trừng phạt mọi sai số.

Khi Betis còn loay hoay tìm đường vào khung thành Jan Oblak, Atletico tung cú đánh thứ hai ngay cuối hiệp một. Từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Baena xử lý gọn gàng rồi dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-0. Khoảng cách hai bàn đủ để Atletico kiểm soát rủi ro sau giờ nghỉ.

Diễn biến chính và các mốc phút

Phút Cầu thủ Tình huống 3' Giuliano Simeone Sút ngoài vòng cấm mở tỷ số 1-0 Cuối hiệp một Baena Chớp thời cơ trong pha bóng lộn xộn, nâng 2-0

Simeone khóa chặt cánh phải, Antony tắt tiếng

Trọng tâm chiến thuật của Atletico nằm ở việc phong tỏa hành lang phải – khu vực Antony thường xuyên hoạt động. Các mảng miếng pressing và che chắn không gian được phối hợp nhịp nhàng, buộc Betis phải đẩy bóng ra biên hoặc trả ngược, cắt đứt những pha xâm nhập sở trường của cầu thủ người Brazil.

Antony bị cô lập, thiếu khoảng trống để đối đầu 1-đối-1 và hiếm khi được xoay người hướng khung thành. Mỗi khi Betis tìm cách dịch chuyển cấu trúc tấn công sang phải, Atletico lập tức thu hẹp cự ly, bịt các đường chuyền cắt tuyến, khiến những pha phối hợp xuyên phá gần như không xuất hiện.

Ngày thi đấu mờ nhạt của Antony.

Tranh cãi và kỷ luật trận đấu

Betis đã phản ứng dữ dội khi cho rằng trước tình huống phản công dẫn đến bàn thắng, Antony bị phạm lỗi trong pha đá phạt. Tuy nhiên, trọng tài không thổi phạt. Atletico giữ cái đầu lạnh, tận dụng tối đa khoảnh khắc mất tập trung của đối thủ để ra đòn quyết định.

Thống kê quan trọng

Tỷ số: Real Betis 0-2 Atletico Madrid (La Cartuja, Sevilla).

Bàn thắng: 3' Giuliano Simeone; cuối hiệp một Baena.

Atletico có 3 điểm đầu tiên trên sân khách mùa này.

Betis vừa bị Genk cầm hòa 0-0 ở Europa League, chấm dứt chuỗi 32 trận liên tiếp ghi bàn, và tiếp tục không thể chọc thủng lưới Atletico.

Diego Simeone đạt 20 chiến thắng trước Real Betis – thành tích mà lịch sử bóng đá Tây Ban Nha trước đó chỉ có Miguel Munoz làm được.

Ý nghĩa với cuộc đua và bản sắc Atletico

Ba điểm tại La Cartuja giúp Atletico cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng và, quan trọng hơn, xác quyết rằng bản sắc của họ không hề phai nhạt. Không cần kiểm soát bóng áp đảo, đội bóng áo sọc đỏ trắng vẫn đủ lạnh lùng để định đoạt trận đấu bằng hai khoảnh khắc chất lượng cao.

Với Betis, vấn đề là khả năng chuyển hóa thế trận tấn công khi mũi nhọn bên cánh phải bị phong tỏa. Sau khi chuỗi ghi bàn dài ngày bị chấm dứt tại châu Âu, đội bóng của Manuel Pellegrini cần nhanh chóng khơi lại sự sắc bén để trở lại quỹ đạo ghi bàn ở giải quốc nội.