Atletico thắng Betis 2-0: Giuliano Simeone, Baena lập công Atletico Madrid hạ Real Betis 2-0 ở trận then chốt top 4: Giuliano Simeone 3', Alex Baena 45+1; Antony bị vô hiệu hóa, Oblak giữ sạch lưới trên sân khách

Atletico Madrid giành 3 điểm tối đa ngay trên sân Real Betis với chiến thắng 2-0 mang tính bản lề cho cuộc đua top 4 La Liga 2025/26. Giuliano Simeone mở tỷ số ở phút 3 và Alex Baena ấn định kết quả 45'+1, trong một trận đấu mà Jan Oblak giữ sạch lưới và mũi khoan phải của Betis là Antony bị khóa chặt.

Giuliano Simeone ghi bàn mở tỷ số từ đầu trận - Ảnh: RTSB

Diễn biến: bàn thắng sớm định hình thế trận

Trước vòng đấu, Atletico và Real Betis bằng điểm, nên kết quả trực tiếp có thể bật một trong hai đội vào nhóm dự Champions League. Betis tung đội hình mạnh nhất. Phía Atletico, HLV Diego Simeone gây bất ngờ khi để Alexander Sorloth dự bị, trao suất đá chính cho Alex Baena.

Chỉ 3 phút bóng lăn, Giuliano Simeone – con trai HLV Diego Simeone – chớp thời cơ trong tình huống lộn xộn, tung cú vô-lê chân trái mở tỷ số 1-0. Bàn thua sớm buộc Betis dâng cao, tạo ra nhiều cơ hội, nhưng Jan Oblak liên tiếp cứu thua, giữ vững lợi thế cho đội khách.

Khi Betis mải miết ép sân, Atletico tận dụng phản công sắc bén. Phút 45'+1, Alex Baena cứa lòng tinh tế nâng tỷ số 2-0, kết thúc một hiệp đấu mà đội khách tối ưu hóa hiệu quả trong những khoảnh khắc quyết định.

Sang hiệp hai, Betis tăng cường sáng tạo với việc đưa Lo Celso vào sân. Đội chủ nhà có những pha dứt điểm nguy hiểm: Ez Abde sút phạt đưa bóng dội xà, Lo Celso liên tục thử vận may từ tuyến hai. Dù vậy, hàng thủ Atletico chơi kín kẽ, đặc biệt vô hiệu hóa hoàn toàn Antony bên cánh phải của Betis, bảo toàn lợi thế đến hết trận.

Atletico Madrid giành chiến thắng quan trọng trước Betis - Ảnh: La Liga

Phân tích chiến thuật: khối phòng ngự chặt, phản công hiệu quả

Atletico bố trí hàng thủ bốn người với Llorente, Le Normand, Giménez, Hancko phía trước Oblak; cặp tiền vệ trung tâm Koke - Barrios làm trục cân bằng. Ở tuyến trên, bộ tứ Giuliano, Baena, Nico González, Julián Alvarez hoán đổi vị trí linh hoạt, vừa hỗ trợ pressing, vừa tạo điểm kết nối phản công.

Không cần kiểm soát bóng vượt trội, Atletico thắng nhờ hai yếu tố: tính kỷ luật ở phần sân nhà và sự sắc sảo trong chuyển trạng thái. Cánh phải của Betis với Antony vốn là miệng tấn công chính, nhưng bị bẻ gãy bởi cách bịt khoảng trống, che các đường chuyền vào nách và kịp thời bọc lót. Ở phía trên, Baena cho thấy giá trị khi được trao cơ hội đá chính: di chuyển vào những không gian giữa các tuyến và dứt điểm một chạm chất lượng.

Betis điều chỉnh với Lo Celso để tăng tính kết nối ở trung lộ, còn Abde tạo đột biến bằng cố định. Tuy nhiên, khi các cơ hội không chuyển hóa, đội chủ nhà rơi vào thế bế tắc trước lớp phòng ngự nhiều tầng của Atletico.

Thống kê và cột mốc quan trọng

Sự kiện Thời điểm Giuliano Simeone mở tỷ số 3' Alex Baena nâng 2-0 45'+1 Ez Abde sút phạt trúng xà Hiệp 2

Tỷ số: Real Betis 0-2 Atletico Madrid

Clean sheet: Jan Oblak

Nhân tố bị khóa chặt: Antony (Betis)

Tác động đến bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Atletico Madrid 4 17 Real Betis 6 16

Atletico vươn lên hạng 4 với 17 điểm, chỉ kém Espanyol 1 điểm. Betis rơi xuống hạng 6 với 16 điểm.

BXH La Liga 2025/26 sau vòng 10

Đội hình thi đấu

Real Betis

Pau Lopez; Bellerin, Bartra, Natan, Ricardo Rodriguez

Amrabat, Marc Roca

Antony, Fornals, Ez Abde

Cucho Hernandez

Atletico Madrid

Oblak; Llorente, Le Normand, Giménez, Hancko

Koke, Barrios

Giuliano, Baena, Nico González

Julián Alvarez

Góc nhìn sau trận

Chiến thắng tại Betis khẳng định lựa chọn nhân sự của HLV Diego Simeone ở trận then chốt: để Sorloth dự bị, trao cơ hội cho Baena và Giuliano – những người trực tiếp ghi dấu giày vào cả hai bàn thắng. Với nền tảng phòng ngự chắc chắn và khả năng trừng phạt sai lầm đối thủ, Atletico đang trở lại quỹ đạo top 4.