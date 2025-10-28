Thứ Ba, 28/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:

Atletico thắng Betis 2-0: Giuliano Simeone, Baena lập công

CTVX28/10/2025 05:48

Atletico Madrid hạ Real Betis 2-0 ở trận then chốt top 4: Giuliano Simeone 3', Alex Baena 45+1; Antony bị vô hiệu hóa, Oblak giữ sạch lưới trên sân khách

Atletico Madrid giành 3 điểm tối đa ngay trên sân Real Betis với chiến thắng 2-0 mang tính bản lề cho cuộc đua top 4 La Liga 2025/26. Giuliano Simeone mở tỷ số ở phút 3 và Alex Baena ấn định kết quả 45'+1, trong một trận đấu mà Jan Oblak giữ sạch lưới và mũi khoan phải của Betis là Antony bị khóa chặt.

Giuliano Simeone.jpg
Giuliano Simeone ghi bàn mở tỷ số từ đầu trận - Ảnh: RTSB

Diễn biến: bàn thắng sớm định hình thế trận

Trước vòng đấu, Atletico và Real Betis bằng điểm, nên kết quả trực tiếp có thể bật một trong hai đội vào nhóm dự Champions League. Betis tung đội hình mạnh nhất. Phía Atletico, HLV Diego Simeone gây bất ngờ khi để Alexander Sorloth dự bị, trao suất đá chính cho Alex Baena.

Chỉ 3 phút bóng lăn, Giuliano Simeone – con trai HLV Diego Simeone – chớp thời cơ trong tình huống lộn xộn, tung cú vô-lê chân trái mở tỷ số 1-0. Bàn thua sớm buộc Betis dâng cao, tạo ra nhiều cơ hội, nhưng Jan Oblak liên tiếp cứu thua, giữ vững lợi thế cho đội khách.

Khi Betis mải miết ép sân, Atletico tận dụng phản công sắc bén. Phút 45'+1, Alex Baena cứa lòng tinh tế nâng tỷ số 2-0, kết thúc một hiệp đấu mà đội khách tối ưu hóa hiệu quả trong những khoảnh khắc quyết định.

Sang hiệp hai, Betis tăng cường sáng tạo với việc đưa Lo Celso vào sân. Đội chủ nhà có những pha dứt điểm nguy hiểm: Ez Abde sút phạt đưa bóng dội xà, Lo Celso liên tục thử vận may từ tuyến hai. Dù vậy, hàng thủ Atletico chơi kín kẽ, đặc biệt vô hiệu hóa hoàn toàn Antony bên cánh phải của Betis, bảo toàn lợi thế đến hết trận.

betis vs atletico.jpg
Atletico Madrid giành chiến thắng quan trọng trước Betis - Ảnh: La Liga

Phân tích chiến thuật: khối phòng ngự chặt, phản công hiệu quả

Atletico bố trí hàng thủ bốn người với Llorente, Le Normand, Giménez, Hancko phía trước Oblak; cặp tiền vệ trung tâm Koke - Barrios làm trục cân bằng. Ở tuyến trên, bộ tứ Giuliano, Baena, Nico González, Julián Alvarez hoán đổi vị trí linh hoạt, vừa hỗ trợ pressing, vừa tạo điểm kết nối phản công.

Không cần kiểm soát bóng vượt trội, Atletico thắng nhờ hai yếu tố: tính kỷ luật ở phần sân nhà và sự sắc sảo trong chuyển trạng thái. Cánh phải của Betis với Antony vốn là miệng tấn công chính, nhưng bị bẻ gãy bởi cách bịt khoảng trống, che các đường chuyền vào nách và kịp thời bọc lót. Ở phía trên, Baena cho thấy giá trị khi được trao cơ hội đá chính: di chuyển vào những không gian giữa các tuyến và dứt điểm một chạm chất lượng.

Betis điều chỉnh với Lo Celso để tăng tính kết nối ở trung lộ, còn Abde tạo đột biến bằng cố định. Tuy nhiên, khi các cơ hội không chuyển hóa, đội chủ nhà rơi vào thế bế tắc trước lớp phòng ngự nhiều tầng của Atletico.

Thống kê và cột mốc quan trọng

Sự kiệnThời điểm
Giuliano Simeone mở tỷ số3'
Alex Baena nâng 2-045'+1
Ez Abde sút phạt trúng xàHiệp 2
  • Tỷ số: Real Betis 0-2 Atletico Madrid
  • Clean sheet: Jan Oblak
  • Nhân tố bị khóa chặt: Antony (Betis)

Tác động đến bảng xếp hạng

ĐộiVị tríĐiểm
Atletico Madrid417
Real Betis616

Atletico vươn lên hạng 4 với 17 điểm, chỉ kém Espanyol 1 điểm. Betis rơi xuống hạng 6 với 16 điểm.

bxh la liga.jpg
BXH La Liga 2025/26 sau vòng 10

Đội hình thi đấu

Real Betis

  • Pau Lopez; Bellerin, Bartra, Natan, Ricardo Rodriguez
  • Amrabat, Marc Roca
  • Antony, Fornals, Ez Abde
  • Cucho Hernandez

Atletico Madrid

  • Oblak; Llorente, Le Normand, Giménez, Hancko
  • Koke, Barrios
  • Giuliano, Baena, Nico González
  • Julián Alvarez

Góc nhìn sau trận

Chiến thắng tại Betis khẳng định lựa chọn nhân sự của HLV Diego Simeone ở trận then chốt: để Sorloth dự bị, trao cơ hội cho Baena và Giuliano – những người trực tiếp ghi dấu giày vào cả hai bàn thắng. Với nền tảng phòng ngự chắc chắn và khả năng trừng phạt sai lầm đối thủ, Atletico đang trở lại quỹ đạo top 4.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Lewandowski được Al Nassr, Atletico, Milan săn đón

Lewandowski được Al Nassr, Atletico, Milan săn đón

Arsenal vùi dập Atletico 4-0, Alvarez gần Barca 200 triệu Euro

Arsenal vùi dập Atletico 4-0, Alvarez gần Barca 200 triệu Euro

Man United duyệt chiêu mộ Conor Gallagher thay Mainoo

Man United duyệt chiêu mộ Conor Gallagher thay Mainoo

Liverpool bán Andy Robertson tháng 1, Atletico quan tâm

Liverpool bán Andy Robertson tháng 1, Atletico quan tâm

Nhận định, dự đoán Arsenal vs Atletico Madrid: Bản lĩnh Pháo thủ lên tiếng

Nhận định, dự đoán Arsenal vs Atletico Madrid: Bản lĩnh Pháo thủ lên tiếng

Đọc tiếp

Lewandowski được Al Nassr, Atletico, Milan săn đón

Lewandowski được Al Nassr, Atletico, Milan săn đón

Arsenal vùi dập Atletico 4-0, Alvarez gần Barca 200 triệu Euro

Arsenal vùi dập Atletico 4-0, Alvarez gần Barca 200 triệu Euro

Man United duyệt chiêu mộ Conor Gallagher thay Mainoo

Man United duyệt chiêu mộ Conor Gallagher thay Mainoo

Liverpool bán Andy Robertson tháng 1, Atletico quan tâm

Liverpool bán Andy Robertson tháng 1, Atletico quan tâm

Nhận định, dự đoán Arsenal vs Atletico Madrid: Bản lĩnh Pháo thủ lên tiếng

Nhận định, dự đoán Arsenal vs Atletico Madrid: Bản lĩnh Pháo thủ lên tiếng

Xem thêm Quốc tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Quốc tế
      Atletico thắng Betis 2-0: Giuliano Simeone, Baena lập công

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO